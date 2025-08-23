Мондиал 2025: България 0:0 Канада! Следете мача ТУК!

Волейболистките от национален отбор на България стартират днес участието си на Световното първенство, което се провежда в Тайланд.

Възпитаничките на Антонина Зетова излизат срещу Канада в 12:00 часа в Накхон Ратчасима.

Двубоят ще се излъчва на живо по MAX Sport 2.

България е в Група Е на Мондиал 2025, където са още и отборите на Турция и Испания.

Българските волейболистки срещат “кленовите листа” за трети път тази година. Двата отбора се изправиха един срещу друг първо в Лигата на нациите, където Канада победи с 3:2 гейма в официалния дебют на Антонина Зетова на поста старши треньор.

Двете най-млади волейболистки на Мондиал 2025 са българки

Втората среща на българките с канадките бе преди броени дни, на престижния турнир "Austiger Cup" в Шънджън (Китай). Българските националки записаха успех с 3:2 гейма.

Атака "краче" на Нася Димитрова изведе България напред с 3:2. Грешка в атака на Канада и 4:2. Хилъри Джонсън атакува в аут - 5:3. Технична атака на Мирослав Паскова 6:3. Нова технична атака на Мирослава Паскова направи резултата 7:4. "Краче" на Нася Димитрова и България поведе с 12:9. Ас на Микаела Стоянова - 13:9. Джовани Гуидети взе прекъсване за Канада. Единична блокада на Нася Димитрова 15:11. мощна атака на Микаела Стоянова 16:12. Мощна атака на Мирослава Паскова от зона 4 - 18:14. Канада изравни резултата, след като българските волейболистки объркаха нареждането си - 18:18. Антонина Зетова взе прекъсване за България.

БЪЛГАРИЯ - КАНАДА 0:0 (17:14)

БЪЛГАРИЯ: Лора Китипова, Микаела Стоянова, Мирослава Паскова, Александра Миланова, Христина Вучкова, Нася Димитрова - Мила Пашкулева-жиберо

Старши треньор: АНТОНИНА ЗЕТОВА

КАНАДА: Куин Парланд, Ана Смрек, Андреа Митрович, Хилъри Джонсън, Емили Мелио, Ниадхоли Токбуом - Кейси Йост-либеро (Абегейл Гезъм, Къртин Бейкър)

Старши треньор: ДЖОВАНИ ГУИДЕТИ.