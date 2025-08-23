Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мондиал 2025: България 0:0 Канада! Следете мача ТУК!

Мондиал 2025: България 0:0 Канада! Следете мача ТУК!

Волейболистките от национален отбор на България стартират днес участието си на Световното първенство, което се провежда в Тайланд.

Възпитаничките на Антонина Зетова излизат срещу Канада в 12:00 часа в Накхон Ратчасима.

Двубоят ще се излъчва на живо по MAX Sport 2.

България е в Група Е на Мондиал 2025, където са още и отборите на Турция и Испания.

България стартира участието си на Мондиал 2025 срещу Канада
България стартира участието си на Мондиал 2025 срещу Канада

Българските волейболистки срещат “кленовите листа” за трети път тази година. Двата отбора се изправиха един срещу друг първо в Лигата на нациите, където Канада победи с 3:2 гейма в официалния дебют на Антонина Зетова на поста старши треньор.

Двете най-млади волейболистки на Мондиал 2025 са българки
Двете най-млади волейболистки на Мондиал 2025 са българки

Втората среща на българките с канадките бе преди броени дни, на престижния турнир "Austiger Cup" в Шънджън (Китай). Българските националки записаха успех с 3:2 гейма.

Атака "краче" на Нася Димитрова изведе България напред с 3:2. Грешка в атака на Канада и 4:2. Хилъри Джонсън атакува в аут - 5:3. Технична атака на Мирослав Паскова 6:3. Нова технична атака на Мирослава Паскова направи резултата 7:4. "Краче" на Нася Димитрова и България поведе с 12:9. Ас на Микаела Стоянова - 13:9. Джовани Гуидети взе прекъсване за Канада. Единична блокада на Нася Димитрова 15:11. мощна атака на Микаела Стоянова 16:12. Мощна атака на Мирослава Паскова от зона 4 - 18:14. Канада изравни резултата, след като българските волейболистки объркаха нареждането си - 18:18. Антонина Зетова взе прекъсване за България.

БЪЛГАРИЯ - КАНАДА 0:0 (17:14)
БЪЛГАРИЯ: Лора Китипова, Микаела Стоянова, Мирослава Паскова, Александра Миланова, Христина Вучкова, Нася Димитрова - Мила Пашкулева-жиберо
Старши треньор: АНТОНИНА ЗЕТОВА
КАНАДА: Куин Парланд, Ана Смрек, Андреа Митрович, Хилъри Джонсън, Емили Мелио, Ниадхоли Токбуом - Кейси Йост-либеро (Абегейл Гезъм, Къртин Бейкър)
Старши треньор: ДЖОВАНИ ГУИДЕТИ.

