На живо: Завръщането на UFC в Шанхай

Основната бойна карта на събитието UFC Шанхай ще ни предложи няколко обещаващи сблъсъка. В главната среща на днешното издание на елитната ММА верига ще видим изгряващата звезда от Китай Жанг Мингянг срещу ветерана от полутежката категория Джони Нокът. Китаецът с прякор „Планинския тигър“ дебютира в UFC миналата година и бързо натрупа три нокаута в първи рунд, печелейки бонуси за представянето си във всеки един двубой. Непобеденият азиатец спря Антъни Смит на изданието UFC Канзас Сити през април.

Уокър е в серия от две поредни загуби, като бе нокаутиран и в двете битки. Той трябваше да се бие с Азамат Мурзаканов на UFC 316, но се оттегли от двубоя поради контузия.

В основната подгряваща битка бившият шампион в категория петел Алджамейн Стърлинг ще се изправи срещу бившия двукратен претендент за титлата в категория перо Браян Ортега. Стърлинг за последно загуби с единодушно решение от Мовсар Евлоев на UFC 310, докато Ортега отстъпи с единодушно решение пред Диего Лопес на UFC 306.

Ето кои са и останалите срещи, които трябва да започнат в 14:00:

Сергей Павлович - Уалдо Кортес-Акоста

Сумудаерджи - Кевин Борхас

Тайлаке Нуеаражи победи Кийфър Кросби с нокаут, Рунд 3

UFC Шанхай: Тайлаке Нуеражи нокаутира Кийфър Кросби с непозволен удар