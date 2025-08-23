Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. На живо: Завръщането на UFC в Шанхай

На живо: Завръщането на UFC в Шанхай

  • 23 авг 2025 | 13:30
  • 264
  • 0

Основната бойна карта на събитието UFC Шанхай ще ни предложи няколко обещаващи сблъсъка. В главната среща на днешното издание на елитната ММА верига ще видим изгряващата звезда от Китай Жанг Мингянг срещу ветерана от полутежката категория Джони Нокът. Китаецът с прякор „Планинския тигър“ дебютира в UFC миналата година и бързо натрупа три нокаута в първи рунд, печелейки бонуси за представянето си във всеки един двубой. Непобеденият азиатец спря Антъни Смит на изданието UFC Канзас Сити през април.

Уокър е в серия от две поредни загуби, като бе нокаутиран и в двете битки. Той трябваше да се бие с Азамат Мурзаканов на UFC 316, но се оттегли от двубоя поради контузия.

В основната подгряваща битка бившият шампион в категория петел Алджамейн Стърлинг ще се изправи срещу бившия двукратен претендент за титлата в категория перо Браян Ортега. Стърлинг за последно загуби с единодушно решение от Мовсар Евлоев на UFC 310, докато Ортега отстъпи с единодушно решение пред Диего Лопес на UFC 306.

Ето кои са и останалите срещи, които трябва да започнат в 14:00:

Сергей Павлович - Уалдо Кортес-Акоста

Сумудаерджи - Кевин Борхас

Тайлаке Нуеаражи победи Кийфър Кросби с нокаут, Рунд 3

UFC Шанхай: Тайлаке Нуеражи нокаутира Кийфър Кросби с непозволен удар
UFC Шанхай: Тайлаке Нуеражи нокаутира Кийфър Кросби с непозволен удар
Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Сергей Стоев ще се бори на репешажите на Световното за младежи и девойки до 20 години

Сергей Стоев ще се бори на репешажите на Световното за младежи и девойки до 20 години

  • 22 авг 2025 | 18:47
  • 1538
  • 1
Fight IQ: Два поредни майсторски нокаута на UFC 319

Fight IQ: Два поредни майсторски нокаута на UFC 319

  • 22 авг 2025 | 17:43
  • 3045
  • 0
Бившият шампион на UFC Франки Едгар обясни защо влиза в бокса без ръкавици

Бившият шампион на UFC Франки Едгар обясни защо влиза в бокса без ръкавици

  • 22 авг 2025 | 16:38
  • 1259
  • 0
Мениджърът на Джейк Пол: Мач с Джервонта винаги е бил част от плана

Мениджърът на Джейк Пол: Мач с Джервонта винаги е бил част от плана

  • 22 авг 2025 | 15:24
  • 740
  • 0
България е без полуфиналисти в предпоследните категории на Световното по борба в Самоков

България е без полуфиналисти в предпоследните категории на Световното по борба в Самоков

  • 22 авг 2025 | 14:06
  • 736
  • 0
Фабиан Едуардс нокаутира Далтън Роста, копирайки брат си Леон Едуардс

Фабиан Едуардс нокаутира Далтън Роста, копирайки брат си Леон Едуардс

  • 22 авг 2025 | 13:59
  • 671
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мондиал 2025: България 1:2 Канада! Следете мача ТУК!

Мондиал 2025: България 1:2 Канада! Следете мача ТУК!

  • 23 авг 2025 | 13:33
  • 6539
  • 30
Съставите на Манчестър Сити и Тотнъм

Съставите на Манчестър Сити и Тотнъм

  • 23 авг 2025 | 13:31
  • 1254
  • 5
ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

  • 23 авг 2025 | 10:58
  • 16064
  • 28
Новата треньорска въртележка обещава вълнуващ сезон в Серия "А"

Новата треньорска въртележка обещава вълнуващ сезон в Серия "А"

  • 23 авг 2025 | 07:22
  • 5940
  • 2
Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

  • 23 авг 2025 | 07:43
  • 3079
  • 5
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

  • 23 авг 2025 | 07:50
  • 2648
  • 0