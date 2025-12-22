„Виждам Джошуа Ван като боксова круша“: Манел Капе обещава да унищожи новия шампион на UFC

Манел Капе предвижда да се изправи срещу новия шампион на UFC в категория муха Джошуа Ван, но не се стреми просто към титлата, но и към бонус за „Мач на вечерта“.

След като се справи с Брандън Ройвал с нокаут в първия рунд на последното събитие на UFC за 2025 г., ветеранът в категория до 57 килограма обещава повече от същото, ако желанието му да получи първи шанс срещу Ван бъде удовлетворено. Последният спечели титлата след контузия на Алешандре Пантожа на събитието UFC 323.

„Виждам Джошуа Ван като боксова круша“, заяви Капе пред MMA Fighting. Това ще бъде битката, която ще имам. Една здрава боксова круша. Ще пласирам каквото си поискам. Разбира се, тази боксова круша ще хвърли нещо, но аз ще го избегна.“

„Дори Брандън Ройвал, който е боец с голям обем удари и много скорост – той не успя да хвърли нищо срещу мен. Няма как Джошуа Ва да пласира каквото и да било. Ще избегна всичките му удари. Ще набия моята боксова круша. Такъв ще бъде мачът. Това ще е заглавието в новините. Джошуа Ван ще бъде боксовата круша на Манел Капе.“

Има много причини Kape да е толкова уверен, че ще се изправи срещу Ван, но един от по-големите фактори се свежда до старата поговорка, че стиловете правят битките.

Ван е известен като динамичен страйкър, а същото важи и за Капе, който има три поредни нокаута, които го изведоха до позицията на претендент за титлата.

„Да, ще бъде зрелище, но с красиво насилие. Няма да е сбиване като това, което той направи с Брандън Ройвал. Разбира се, за феновете беше добре във всички аспекти, сбиването и ударите в лицето, но това беше много глупав мач. Те показаха много пропуски в играта си. Получиха удари безсмислено. Да, ще бъде зрелищен мач, но ще бъде зрелищен, защото ще го унищожа. Ще удрям чувала. Ще бъде страхотно. Не, няма да бъде оспорван мач"

Капе веднага предложи дата през февруари в Хюстън, което би дало на Ван предимството на домакин, тъй като той живее и тренира там, но всъщност той просто иска да организира битката за титлата възможно най-скоро.

Дори с наближаващия Рамазан през февруари, Капе не се отказва от искането си да се бие с Ван в първите няколко месеца на 2026 г. Той казва, че всичко, което UFC трябва да направи, е да избере дата и да изпрати договора.

„Да бъде 8 март [на UFC 326]“, каза Капе. „Това е датата. Но нямам нищо против да се бия в Хюстън. Нямам нищо против да бъда в подглавния мач за титлата. Знам, че това не се случва, но не ми пречи. За мен всичко, което има значение, е да се бия за пояса. Дали ще е подглавен или главен мач, ще бъде красиво. UFC може да промени нещата, да сложи Шон Стрикланд в подглавния мач с Антъни Ернандес, а мен като главен мач в Хюстън.“