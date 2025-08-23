Джони Уокър с важен успех в Шанхай

Популярни
  23 авг 2025
Ветеранът в полутежка категория на UFC Джони Уокър бе аутсайдер в битката с таланта от Китай Жанг Мингянг, но оправда критиците си и букмейкърите с успех с технически нокаут във втория рунд. Победата бе постигната в главната среща на събитието UFC Шанхай, което се проведе по-рано днес.

Бразилецът наруши баланса на опонента му с ритник в прасеца, а след това го засипа с мощни удари. Мингянг даде всичко от себе си, за да остане в двубоя, но неспиращият "граунд-енд-паунд" на Уокър сложи край на битката. С този технически нокаут Уокър се завърна на победния път след две поредни поражения. 

Преди да сложи край на спора Уокър бе разклатен на няколко пъти от попаденията на боеца с прякор Планинския тигър. Мингянг бе в серия от 12 поредни победи преди да бъде нокаутиран от Уокър.

“Тренировката си е тренировка, битката си е битка. Ритникът ми беше страхотен, нали? Сега е време за още един шампионски поход. Искам да се пробвам срещу легендарната полска сила”, заяви Уокър непосредствено след края на битката, като с коментара си адресира тренировките в миналото с Жан Мингянг, а под “легендарната полска сила” визираше Ян Блахович. 

