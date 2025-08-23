20-та победа за Сергей Павлович в професионалния ММА

Популярни
  23 авг 2025 | 14:25
  • 492
  • 0
Боецът на UFC в тежка категория Сергей Павлович записа своята 20-та победа в професионалния ММА. Руснакът надделя над Уалдо Кортес-Акоста с единодушно съдийско решение в двубой от основната бойна карта на събитието UFC Шанхай.

15-минутния дуел в октагона премина изцяло в стойка, като спортистите в тежка категория разменяха предимно боксови комбинации, но и няколко ритника. В крайна сметка Павлович пласира 59 удара, а Кортес-Акоста 43. Третият в ранглистата при най-тежките бе и по-агресивният и настъпателен боец. Той държеше центъра на октагона през по-голямата част от двубоя и в три отделния случая притисна опонента си към клетката и го заплаши със поваляне. Доминиканецът обаче се защити добре.

Най-силният момент на Павлович бе в първия рунд, когато разклати Кортес-Акоста с дясно кроше.

