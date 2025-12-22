Популярни
  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  3. БНФК обвини член на УС на федерацията, той отговори

БНФК обвини член на УС на федерацията, той отговори

  22 дек 2025 | 16:54
  • 391
  • 0
БНФК обвини член на УС на федерацията, той отговори

В официалната Facebook страница на Българска национална федерация бе публикувано твърдение, че член на Управителния съвет на родната федерация е получил 40 000 лева от федерацията за 2024-а година. В публикацията още са зададени въпроси относно извършената дейност от този член на УС за посочената година. Вижте пълната публикация тук.

В коментарите бе публикуван отговора на Ивайло Петков. Отговорът бе написан от треньора по карате Ангел Стефанов, който твърди, че Петков е блокиран и не може сам да напише отговора под публикацията.

“Здравейте, публикувам отговора на Ивайло Петков във връзка с горната публикация, тъй като той е блокиран и не може да го направи сам. На какво правно основание член на федерацията и на Управителния съвет е ограничен в достъпа си до официалния комуникационен канал на федерацията?

Уважаеми Колеги,

Като настоящ член на Управителния съвет на БНФК, заявявам следното във връзка с разпространената публикация от официален канал на федерацията:

Публикуваният текст съдържа множество неверни твърдения, фактически грешки и умишлени внушения, които не отговарят на истина.

Невярно е твърдението, че през 2024г. съм бил член на Управителния съвет .

НЕ съм бил член на УС на БНФК през 2024г.

Представеният документ е справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – справка за годишен доход подавана към НАП.

Получените средства са възнаграждение в продължение на една година за длъжността „технически секретар" на БНФК“ след решение на УС от 26.08.2023 г., за реално извършена работа, със законово начислени и платени данъци и осигуровки.

Разходите за възнаграждения за 2024г. са изцяло осигурени от спонсора

"ЛЕВ ИНС", а не от средства на Министерството на младежта и спорта.

Въпреки заявеното „работим само с факти“, в публикацията такива няма .

Напълно основателно възникват въпросите:

Каква е целта на тази публикация, разпространена от официален канал на БНФК, и кой е нейният автор?

Защо се използва институционална платформа за разпространение на невярна информация?

Още веднъж призовавам Николай Цанев да предостави на членовете на УС и на БНФК:

Банковото извлечение от сметката на БНФК за 2025г.;

Финансовите и съдържателни отчети по Програмите на БНФК за 2025 г.;

Входираните проекти по Програмите на ММС за 2026 г.;

Протоколите от заседанията на УС за 2025г.

Запазвам си правото да потърся пълна отговорност по законов ред за нанесени репутационни и морални вреди.

С уважение :Ивайло Петков”

Припомняме, че Ангел Стефанов и Ивайло Петков са двама от петимата обвинени от БНФК в саботиране на дейността на федерацията.

Петима членове на УС на БНФК опровергаха, че саботират дейността на организацията
Петима членове на УС на БНФК опровергаха, че саботират дейността на организацията
