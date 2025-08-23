Популярни
Стърлинг излъга Ортега в оспорвана битка в Шанхай

  23 авг 2025
Стърлинг излъга Ортега в оспорвана битка в Шанхай

Бившият шампион на UFC в категория петел Алджамейн Стърлинг надделя над бившия претендент за титла в по-високата категория Браян Ортега в основния подгряващ двубой от събитието UFC Шанхай. Успехът бе постигнат с единодушно съдийско решение след 25 минути здрава битка в “Shanghai Indoor Stadium”.

Двамата граплинг майстори предпочетоха да разменят удари в първите рундове на срещата. Стърлинг пласира 143 точни попадения, докато Ортега отбеляза едва 86 удара за 25 минути. Стърлинг подпечата победата си и си гарантира място в Топ 5 на дивизията с три събаряния от общо шест опита. На земята боецът с ямайски корени пласира силни попадения.

И двамата бойци не успяха да отебележат нокдауни, но Ортега нарани Стърлинг на два пъти и го разклати. Бившият носител на пояса при 61-килограмовите запази самообладание и бързо пренесе двубоя на земя при тези опасни за него ситуации.

