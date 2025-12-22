Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Българин е втори в световната ранглиста на реферите в карате за 2025 г

Българин е втори в световната ранглиста на реферите в карате за 2025 г

  • 22 дек 2025 | 15:46
  • 269
  • 0
Българин е втори в световната ранглиста на реферите в карате за 2025 г

Българският рефер по олимпийско карате д-р инж. Георги Ривов отново доказа своята класа, като се класира втори сред стотици от най-добрите рефери в света в този спорт. Това е поредно доказателство за неговите качества и безпристрастност в длъжността му на рефер.

През годината Георги Ривов многократно заемаше длъжностите татами мениджър и асистент татами мениджър в най-престижните състезания от календара на "World Karate Federation". Като най-голямо признание дойде включването му в листата на официално одобрените рефери от WKF за Световното първенство за мъже и жени в Кайро, Египет, в края на месец ноември, където беше събран елитът на карате в света. След отличното му представяне в елиминационната фаза на световното първенство, той заслужено бе определен за един от реферите, които ръководеха финалните схватки и срещите за бронзовите медали.

Припомняме, че през 2023 г. той бе рефер №1 в ранглистата на реферите на Световната карате федерация.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Станка Златева за Боян Радев: Няма как да го загубим, той ще остане жив в съзнанието на хората

Станка Златева за Боян Радев: Няма как да го загубим, той ще остане жив в съзнанието на хората

  • 22 дек 2025 | 12:45
  • 1131
  • 0
Иван Пешев: Десетки хиляди ще следват заветите на Боян Радев

Иван Пешев: Десетки хиляди ще следват заветите на Боян Радев

  • 22 дек 2025 | 12:35
  • 602
  • 0
"Цяла седмица на течности и без няколко зъба", последствията от битка с Джошуа

"Цяла седмица на течности и без няколко зъба", последствията от битка с Джошуа

  • 22 дек 2025 | 12:30
  • 1467
  • 3
Гриша Ганчев: Боян Радев беше мой учител

Гриша Ганчев: Боян Радев беше мой учител

  • 22 дек 2025 | 12:12
  • 6206
  • 5
Ей Джей след победата: Не съм доволен

Ей Джей след победата: Не съм доволен

  • 22 дек 2025 | 10:14
  • 1798
  • 1
България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

  • 22 дек 2025 | 09:38
  • 9770
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 19244
  • 84
Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

  • 22 дек 2025 | 11:01
  • 8459
  • 21
ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

  • 22 дек 2025 | 11:31
  • 5779
  • 20
България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

  • 22 дек 2025 | 09:38
  • 9770
  • 10
Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

  • 22 дек 2025 | 09:49
  • 24365
  • 31
Бразилски грандове също по петите на Майкон

Бразилски грандове също по петите на Майкон

  • 22 дек 2025 | 08:05
  • 14632
  • 23