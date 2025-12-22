Българин е втори в световната ранглиста на реферите в карате за 2025 г

Българският рефер по олимпийско карате д-р инж. Георги Ривов отново доказа своята класа, като се класира втори сред стотици от най-добрите рефери в света в този спорт. Това е поредно доказателство за неговите качества и безпристрастност в длъжността му на рефер.

През годината Георги Ривов многократно заемаше длъжностите татами мениджър и асистент татами мениджър в най-престижните състезания от календара на "World Karate Federation". Като най-голямо признание дойде включването му в листата на официално одобрените рефери от WKF за Световното първенство за мъже и жени в Кайро, Египет, в края на месец ноември, където беше събран елитът на карате в света. След отличното му представяне в елиминационната фаза на световното първенство, той заслужено бе определен за един от реферите, които ръководеха финалните схватки и срещите за бронзовите медали.

Припомняме, че през 2023 г. той бе рефер №1 в ранглистата на реферите на Световната карате федерация.