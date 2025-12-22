Популярни
Йоел Ромеро срещу Бо Никъл в среща по свободна борба

  • 22 дек 2025 | 13:53
  • 298
  • 0
Дългоочакваният сблъсък по борба между Йоел Ромеро и Бо Никъл получи нова дата и ще се състои през януари.

След като Ромеро записа доминираща победа с технически туш над Пат Дауни на събитието RAF 4 в събота, организаторите обявиха, че двубоят му със звездата на UFC в средна категория е пренасрочен за RAF 5. Галавечерта ще се проведе на 10 януари в Сънрайз, Флорида, и ще се излъчва ексклузивно по FOX Nation.

Двамата трябваше да се изправят един срещу друг на събитието в събота, но Никъл беше оттеглен от участие по неразкрити причини.

Началото на 2026 г. се очертава натоварено за Ромеро, известен с прякора си „Войника на Господ“, тъй като той ще оглави и събитието KnuckleMania 6 на BKFC през февруари в двубой срещу Лоренцо Хънт.

Никъл, който наскоро постигна брутален нокаут на UFC 322, се завръща към борбата. Той е трикратен национален шампион на NCAA с отбора на Университета на Пенсилвания, но след като не успя да се класира за олимпийския отбор през 2020 г., премина към смесените бойни изкуства. Към момента той има професионален актив от 8-1, включително 5-1 в UFC.

Основното събитие на RAF 5 ще бъде сблъсъкът между Колби Ковингтън и Люк Рокхолд.

