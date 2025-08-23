Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Втора поредна победа за Сумудаерджи в UFC

Втора поредна победа за Сумудаерджи в UFC

  • 23 авг 2025 | 14:02
  • 314
  • 0

Сумудаерджи надделя над Кевин Борхас в двубой от основната бойна карта на събитието UFC Шанхай. Китаецът бе обявен за победител с единодушно съдийско решение след три рунда битка в “Shanghai Indoor Stadium”. Това бе втори пореден успех за боеца с прякор Тибетския орел.

По време на битката Сумудаерджи пласира 91 точни удара, докато Борхас едва 23. И двамата се опитаха да пренесат двубоя на земята на няколко пъти, но неуспешно. Състезателят на калифорнийския “Team Alpha Male” вече има 18 победи в 25 професионални срещи.

