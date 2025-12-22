Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Станка Златева за Боян Радев: Няма как да го загубим, той ще остане жив в съзнанието на хората

Станка Златева за Боян Радев: Няма как да го загубим, той ще остане жив в съзнанието на хората

  • 22 дек 2025 | 12:45
  • 395
  • 0

Президентът на БФ Борба Станка Златева бе една от първите, която дойде с венец на поклонението пред великия шампион Боян Радев, напуснал света на 18 декември. Тя изрази почит и уважение към легендарния спортист, който е бил пример за нея през цялата й спортна кариера. 

"Съболезнования на семейството и на всички близки. Такива хора са за пример. Борбата няма как да го загуби, защото той винаги ще остане жив в съзнанието на хората. Може да си е отишъл тялом, но духом ще бъде тук. Той е легенда, която няма как да бъде забравена", каза Златева след като се сбогува с Радев.

"Той беше много готин, винаги съм го казвала. Било ми е приятно да стоя в неговата компания, да го слушам. Била съм по-малка, не съм била на такова ниво като него, но съм се радвала и продължавам да се радвам на такива хора и личности като него", каза още Станка Златева. 

