UFC Шанхай: Тайлаке Нуеражи нокаутира Кийфър Кросби с непозволен удар

Тайлаке Нуеражи постигна категоричен завършек в дебюта си в октагона, но преди това нанесе непозволен удар с коляно на Кийфър Кросби по време на събитието UFC Шанхай.

Макар двубоят да беше едностранчив от началото до края, победата на Нуеражи остава с известна условност. Докато доминираше над Кросби на земята, по време на размяна на позиции той реши да нанесе удар, докато опонентът му все още беше в позиция на паднал боец (с коляно на земята). Повторенията показаха, че непозволеният удар с коляно е напълно очевиден, като след него Кросби трудно успя да възстанови равновесието си и получи ужасяваща аркада на лицето.

Kiefer Crosbie continued to fight after this brutal illegal knee to the head.



He was KOd about 30 seconds after the fight continued.

Реферът Марк Годард се намеси незабавно и реши да отнеме две точки от актива на Нуеражи за нарушението, но беше ясно, че Кросби е напълно компрометиран, след като на практика беше нокаутиран от удара.

Вместо да използва пълните пет минути за възстановяване от нелегалния удар, Кросби изчака само няколко момента преди да каже на Годард, че е готов да продължи.

Не след дълго Нуеражи отново свали Кросби на земята и започна да нанася последователни удари с юмруци и лакти. Този път Кросби нямаше защита и се поддаде на атаката, като краят на мача дойде в 3:33 минута на първия рунд.

„Вече казах, че няма да са нужни три рунда“, заяви Нуеражи след победата си, без да коментира нелегалния удар. „Мое задължение е да ви предложа голямо шоу. Бях решен да приключа мача още в първия рунд.“

Въпреки впечатляващата победа в дебюта си, Нуеражи със сигурност не е искал първата му поява да бъде помрачена от противоречия, което се случи именно заради финалната последователност в този двубой.