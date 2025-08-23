Популярни
Левски няма да спре с Бурас

  • 23 авг 2025 | 09:36
  • 5197
  • 3

Селекцията в Левски далеч не е приключила. И тя няма да спре след привличането на алжирския халф Акрам Бурас, твърди „Тема Спорт“. 23-годишният полузащитник би трябвало да бъде официално обявен за играч на “сините” в следващите дни. От „Герена“ вече са задействали откупната клауза на играча в договора му с местния МК Алжер. Тя е в размер на 400 хиляди евро и 25% от бъдещ негов трансфер.

С Бурас новите на „Герена“ ще станат 6. До момента те взеха Радослав Кирилов, Рилдо, Мартин Луков, Мазир Сула и Никола Серафимов. Ръководството на Левски се оглежда и за централен нападател.

