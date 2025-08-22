Ботев (Враца) привлече юноша на Левски

Ботев (Враца) привлече още един футболист, минал през юношеските формации на Левски. След като преди два дни отборът на Христо Янев беше подсилен с Радослав Цонев, сега "зелените" обявиха трансфера и на Илия Юруков. За последно 25-годишният полузащитник беше част от сръбския Раднички (Ниш).

Ето какво написаха от клуба:

"Ботев Враца привлече в редиците си халфа Илия Юруков, който идва, за да подсили халфовата линия на отбора.

25-годишният футболист е юноша на Левски, с който дебютира в Първа лига. След над 50 мача със синята фланелка преминава в Арда, където изиграва близо 100 мача в българския елит. За поселдно Илия Юруков носи екипа на Раднички Ниш от Сърбия".