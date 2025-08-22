Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Ботев (Враца) привлече юноша на Левски

Ботев (Враца) привлече юноша на Левски

  • 22 авг 2025 | 12:27
  • 579
  • 0
Ботев (Враца) привлече юноша на Левски

Ботев (Враца) привлече още един футболист, минал през юношеските формации на Левски. След като преди два дни отборът на Христо Янев беше подсилен с Радослав Цонев, сега "зелените" обявиха трансфера и на Илия Юруков. За последно 25-годишният полузащитник беше част от сръбския Раднички (Ниш).

Ради Цонев подписа с Ботев (Враца)
Ради Цонев подписа с Ботев (Враца)

Ето какво написаха от клуба:

"Ботев Враца привлече в редиците си халфа Илия Юруков, който идва, за да подсили халфовата линия на отбора.

25-годишният футболист е юноша на Левски, с който дебютира в Първа лига. След над 50 мача със синята фланелка преминава в Арда, където изиграва близо 100 мача в българския елит. За поселдно Илия Юруков носи екипа на Раднички Ниш от Сърбия".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 3950
  • 5
Дурмушев: Футболистите ги очакват огромни премии за стандартите на България при класиране

Дурмушев: Футболистите ги очакват огромни премии за стандартите на България при класиране

  • 22 авг 2025 | 00:35
  • 4998
  • 1
Велковски: Резултатът не е толкова лош, шансовете ни остават

Велковски: Резултатът не е толкова лош, шансовете ни остават

  • 22 авг 2025 | 00:34
  • 3297
  • 0
Господинов: Наясно сме, че стават грешки, шансовете са равни

Господинов: Наясно сме, че стават грешки, шансовете са равни

  • 22 авг 2025 | 00:26
  • 2522
  • 0
Лъчезар Котев: В реванша ще е по-различно, защото сме домакини

Лъчезар Котев: В реванша ще е по-различно, защото сме домакини

  • 22 авг 2025 | 00:12
  • 2265
  • 0
Тунчев: Ние все още имаме шанс

Тунчев: Ние все още имаме шанс

  • 22 авг 2025 | 00:06
  • 5776
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 14803
  • 61
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 1442
  • 1
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 5461
  • 6
Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 3127
  • 2
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 10527
  • 3
Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 3950
  • 5