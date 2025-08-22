Чаканият алжирец подписва за три години с Левски

Полузащитникът Акрам Бурас ще подпише договор за три години с Левски. Алжирецът се очаква до дни да премине медицински тестове и след това да бъде официално представен, твърди "Тема Спорт".

"Сините" ще платят за правата му на МК Алжер около 400 000 евро, като африканският клуб ще си запази 25% от бъдещ трансфер. През миналата седмица се появиха информации, че играчът най-накрая е склонил да удължи контракта със сегашния си клуб, естествено, при по-добри финансови условия. Това е станало, след като шефовете са убеждавали халфа в продължение на няколко месеца.

Настоящото споразумение между двете страни изтича през лятото на 2027-ма, но това няма да се случи и Бурас е заявил, че желанието му е да премине в Левски. Алжирският клуб не може да извади заплатата, която полузащитникът би получавал на "Герена".

Полузащитникът бе освободен от националния тим на Алжир преди елиминациите в Купата на Африка. 23-годишният халф ще се превърне в шестото ново попълнение на "сините" това лято. Преди него на "Герена" пристигнаха вратарят Мартин Луков, централният защитник Никола Серафимов, халфовете Рилдо и Мазир Сула и крилото Радослав Кирилов.