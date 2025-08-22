Франк: Не желая играчи, които не искат да идват в Тотнъм, Ричарлисон остава и такова е и моето желание

Новият мениджър на Тотнъм Томас Франк говори пред медиите преди утрешното дерби с Манчестър Сити далеч от дома. И двата тима започнаха с убедителни победи в Премиър лийг.
В началото специалистът говори за кадровите проблеми в отбора. „Дестини Удоджи е в по-добра форма, тренира с отбора два пъти, пълноценно, но е твърде рано да се включи срещу Сити. Искаме да тренира утре и да има още една добра седмица. Изглежда в добра форма, много съм оптимистичен за него. Бисума също ще пропусне този мач. Деян Кулушевски е контузен, това е по-дългосрочно, не искам да давам конкретен срок“.
След това Франк говори за селекцията в Тотнъм и бе красноречив. “Не говоря за конкретни играчи, освен ако не са в нашия фантастичен клуб. Има много слухове, но в повечето случаи те са неоснователни. Това е част от работата.
За да бъда много, много ясен, не желая играчи, които не искат да дойдат в клуба. Те не искат да дойдат в клуба, да носят тази фантастична емблема, ние не ги искаме тук. Има няколко неща, клубът работи много усилено, за да види дали можем да подсилим отбора с играчи, които могат да го подобрят. Това ще продължим да правим до края на трансферния прозорец. Вярвам, че ще се случи нещо".
Датчанинът също отрече, че бразилският нападател Ричарлисон може да напусне клуба. „В момента той е титулярната ми деветка. Той отбеляза два страхотни гола. Ричи иска да остане, аз искам да го задържа и не е имало разговори за нищо друго".
"Сезонът е дълъг, имаме нужда от играчи с различни умения. Мохамед Кудус има искра и креативност, Уилсон Одобер се справя добре, Матис Тел може да играе на различни позиции. Имаме двама добри нападатели в лицето на Дом Соланке и Ричи, Бренън Джонсън се включва от дълбочина. Имаме разнообразие на терена, но отново ще търсим някой, който да ни подсили, но това важи за всички позиции“, каза още той.
Снимки: Imago