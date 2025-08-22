Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Франк: Не желая играчи, които не искат да идват в Тотнъм, Ричарлисон остава и такова е и моето желание

Франк: Не желая играчи, които не искат да идват в Тотнъм, Ричарлисон остава и такова е и моето желание

  • 22 авг 2025 | 16:41
  • 709
  • 0

Новият мениджър на Тотнъм Томас Франк говори пред медиите преди утрешното дерби с Манчестър Сити далеч от дома. И двата тима започнаха с убедителни победи в Премиър лийг.

В началото специалистът говори за кадровите проблеми в отбора. „Дестини Удоджи е в по-добра форма, тренира с отбора два пъти, пълноценно, но е твърде рано да се включи срещу Сити. Искаме да тренира утре и да има още една добра седмица. Изглежда в добра форма, много съм оптимистичен за него. Бисума също ще пропусне този мач. Деян Кулушевски е контузен, това е по-дългосрочно, не искам да давам конкретен срок“.

След това Франк говори за селекцията в Тотнъм и бе красноречив. “Не говоря за конкретни играчи, освен ако не са в нашия фантастичен клуб. Има много слухове, но в повечето случаи те са неоснователни. Това е част от работата.

За да бъда много, много ясен, не желая играчи, които не искат да дойдат в клуба. Те не искат да дойдат в клуба, да носят тази фантастична емблема, ние не ги искаме тук. Има няколко неща, клубът работи много усилено, за да види дали можем да подсилим отбора с играчи, които могат да го подобрят. Това ще продължим да правим до края на трансферния прозорец. Вярвам, че ще се случи нещо".

Датчанинът също отрече, че бразилският нападател Ричарлисон може да напусне клуба. „В момента той е титулярната ми деветка. Той отбеляза два страхотни гола. Ричи иска да остане, аз искам да го задържа и не е имало разговори за нищо друго".

"Сезонът е дълъг, имаме нужда от играчи с различни умения. Мохамед Кудус има искра и креативност, Уилсон Одобер се справя добре, Матис Тел може да играе на различни позиции. Имаме двама добри нападатели в лицето на Дом Соланке и Ричи, Бренън Джонсън се включва от дълбочина. Имаме разнообразие на терена, но отново ще търсим някой, който да ни подсили, но това важи за всички позиции“, каза още той.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Бивш германски национал иска да възобнови кариерата си в Гърция или Кипър

Бивш германски национал иска да възобнови кариерата си в Гърция или Кипър

  • 22 авг 2025 | 13:33
  • 1168
  • 0
Манчестър Юнайтед се приближава до нов вратар

Манчестър Юнайтед се приближава до нов вратар

  • 22 авг 2025 | 13:32
  • 3936
  • 1
Французин пристигна в Милано за трансфера си в Интер

Французин пристигна в Милано за трансфера си в Интер

  • 22 авг 2025 | 13:20
  • 1117
  • 0
Рубен Диаш преподписа с Манчестър Сити

Рубен Диаш преподписа с Манчестър Сити

  • 22 авг 2025 | 12:56
  • 892
  • 0
Хойлунд е фаворитът на Наполи за заместник на Лукаку

Хойлунд е фаворитът на Наполи за заместник на Лукаку

  • 22 авг 2025 | 12:50
  • 4489
  • 5
Еди Хау: Исак няма да играе срещу Ливърпул, останалите ще го приемат обратно

Еди Хау: Исак няма да играе срещу Ливърпул, останалите ще го приемат обратно

  • 22 авг 2025 | 12:32
  • 3545
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА

Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА

  • 22 авг 2025 | 16:57
  • 5676
  • 28
11-те на Вихрен и Дунав (Русе)

11-те на Вихрен и Дунав (Русе)

  • 22 авг 2025 | 16:50
  • 2395
  • 0
ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:23
  • 27412
  • 65
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 8402
  • 19
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 13940
  • 31
Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 8332
  • 8