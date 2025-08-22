Популярни
  2. Тотнъм
  3. Кулушевски ще отсъства до 2026 г.

Кулушевски ще отсъства до 2026 г.

  • 22 авг 2025 | 05:34
  • 944
  • 0

Шведският полузащитник на Тотнъм Деян Кулушевски ще отсъства от игра до следващата календарна година заради контузия в коляното, която му попречи да играе и в края на миналия сезон, съобщава The Guardian.

Според източника нараняването на състезателя е по-сериозно, отколкото изглеждало първоначално.

По време на предсезонната подготовка друг атакуващ халф на Тотнъм, Джеймс Мадисън, също получи травма в областта на коляното и подобно на съотборника си няма да играе за отбора от Северен Лондон до началото на 2026 г.

Така “шпорите” остават без двама атакуващи играчи едновременно.

Отбелязва се, че ситуацията се усложнява и от работата на клуба на трансферния пазар, особено след като преговорите за Еберечи Езе удариха на камък.

