Кристиан Ромеро ще се врече във вярност на Тотнъм

Централният бранител на Тотнъм Кристиан Ромеро ще подпише нов договор с клуба, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Аржентинецът, който само преди дни бе обявен за новия първи капитан на тима, е постигнал пълна договорка с ръководството на “шпорите” и ще сложи подписа си под новия контракт в близките дни. Защитникът бе желан от Диего Симеоне в Атлетико Мадрид и бе свързван активно с трансфер в испанската столица, но в крайна сметка е взел решение да остане в Лондон.
Кристиан Ромеро е част от състава на Тотнъм от лятото на 2022 година, когато за него бяха платени малко над 50 милиона евро на Аталанта. В момента той е оценяван именно на подобна сума. Бранителят е смятан за един от най-важните играчи на тима и в ключова фигура, около която новият мениджър на тима Томас Франк ще гради своя проект. Ромеро спечели и световната титла с “гаучосите” през 2022 година. Тотнъм започна отлично новия сезон в Премиър лийг с класически успех с 3:0 над Бърнли в събота, но "шпорите" ще имат далеч по-тежка задача пред себе си през следващия уикенд, когато ще трябва да гостуват на Манчестър Сити.
Снимки: Gettyimages