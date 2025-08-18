Кристиан Ромеро ще се врече във вярност на Тотнъм

Централният бранител на Тотнъм Кристиан Ромеро ще подпише нов договор с клуба, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Аржентинецът, който само преди дни бе обявен за новия първи капитан на тима, е постигнал пълна договорка с ръководството на “шпорите” и ще сложи подписа си под новия контракт в близките дни. Защитникът бе желан от Диего Симеоне в Атлетико Мадрид и бе свързван активно с трансфер в испанската столица, но в крайна сметка е взел решение да остане в Лондон.

🚨⚪️ Cuti Romero has agreed to sign new deal at Spurs, all done and sealed.



Spurs captain decided back in June to stay and new contract is now complete.



Tottenham new manager Frank see Cuti as key part of the project and despite all links with Atlético, deal was never close. pic.twitter.com/2vdg7FiJSP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025

Кристиан Ромеро е част от състава на Тотнъм от лятото на 2022 година, когато за него бяха платени малко над 50 милиона евро на Аталанта. В момента той е оценяван именно на подобна сума. Бранителят е смятан за един от най-важните играчи на тима и в ключова фигура, около която новият мениджър на тима Томас Франк ще гради своя проект. Ромеро спечели и световната титла с “гаучосите” през 2022 година. Тотнъм започна отлично новия сезон в Премиър лийг с класически успех с 3:0 над Бърнли в събота, но "шпорите" ще имат далеч по-тежка задача пред себе си през следващия уикенд, когато ще трябва да гостуват на Манчестър Сити.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages