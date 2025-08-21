Популярни
След като изпусна Езе, Тотнъм планира да счупи трансферния си рекорд

След като на практика изпусна една от основните си трансферни цели - Еберечи Езе, който в последния момент предпочете да премине в Арсенал, Тотнъм се активизира в осъществяването на новата си голяма цел. Това е крилото на Манчестър Сити Савиньо. Преди известно време "гражданите" отхвърлиха предложение в размер на 50 милиона паунда за бразилеца, но сега лондончани подготвят оферта за 69 милиона паунда (80 милиона евро), което би било клубен рекорд за "шпорите". Според "Глобо" агентът на Савиньо в момента е в Англия и води разговори с двата клуба.

Самият играч е склонен на такъв ход, защото в Тотнъм ще си гарантира повече мачове, което е важно в битката му за това да попадне в селекцията на Карло Анчелоти за Световното първенство.

Според "Сън" Томас Франк е голям фен на Савиньо и неговият план е бразилецът да играе на крилото, а Мохамед Кудус да бъде преместен в по-централна роля и така да поеме функциите на контузения плеймейкър Джеймс Мадисън.

