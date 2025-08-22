Популярни
  Гуардиола: Родри, Фоудън и Едерсон са готови за мача с Тотнъм, очевидно не само Манчестър Сити харчи

  22 авг 2025 | 15:21
  • 778
  • 1
Джосеп Гуардиола ще може да разчита на Родри, Фил Фоудън и Едерсон за утрешното домакинство на Манчестър Сити срещу Тотнъм. Тримата по различни причини бяха извън групата на "гражданите" за първия мач от новия сезон в Премиър лийг.

"Родри и Фил Фоудън бяха аут за миналия мач само защото им липсваха тренировки и ритъм. Не бяха готови да играят 90 минути срещу Уулвс, но за утре са готови. Матео Ковачич, Йошко Гвардиол и Савиньо са единствените, които ще отсъстват за този мач. Ще решим утре или тази вечер след вечеря дали Джеймс Трафърд ще започне. Едерсон също е готов", заяви Гуардиола.

Запитан дали Нейтън Аке и Мануел Аканжи могат да напуснат до края на трансферния прозорец, Пеп отговори: "Те са наши играчи, ще видим какво ще се случи. Мисля, че ще се случат няколко неща и ще видим".

"Рано е да знам как Тотнъм са се промени при Томас Франк, но не се съмнявам, че той ще свърши невероятна работа в един наистина голям клуб, както го направи и в Брентфорд. Той е мениджър от топ класа и предлага различна алтернатива за това как могат да играят. Преминаването в нов клуб винаги е забавно и различно предизвикателство, но трябва да се почака. Тотнъм бяха труден противник за нас в последно време, но това е нов сезон и случилото се в миналото си остава в миналото и няма какво да направим. Загубата с 0:4 през миналия сезон дойде след паузата за националните отбори и слаба серия от резултати", заяви Гуардиола по адрес на Томас Франк и Тотнъм.

Запитан за големите инвестиции, които правят конкурентите, испанецът заяви: "Клубовете харчат средства съгласно строгите финансови правила и ще харчат само ако могат да го направят. Очевидно не само Манчестър Сити харчи".

