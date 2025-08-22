ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди Манчестър Сити - Тотнъм

Сезонът във Висшата лига стартира с убедителна игра от отборите на Манчестър Сити и Тотнъм. И двата тима записаха три точки и вкараха солиден брой попадения. Това накара Футболинките на Sportal.bg Деси и Анжи да се "хванат" за гушите и да поспорят кой от двата тима ще победи в интригуващия им сблъсък в съботния ден.

Анжи изрази мнение, че "гражданите" обичат да играят с изпадащи отбори, докато Деси ѝ напомни колко гола са получили през миналата кампания от този съперник. Имаше и опит да бъдат преброени трофеите на двата клуба за последните 17 години, не че има смисъл.

