Тотнъм атакува нападател на Вила, желан от Челси

Тотнъм не успя да уреди привличането на Еберечи Езе от Кристъл Палас, който по всичко личи, че ще премине в Арсенал. Затова “шпорите” вече са намерили алтернатива на 27-годишния футболист.

Това е Морган Роджърс от Астън Вила, който, също както Езе, е офанзивен халф. Лондончани вече са се свързали с агентите на 23-годишният Робърт, за да го привлекат в редиците си преди края на летния трансферен прозорец.

Морган Роджърс е Най-добрият млад играч в Англия

Астън Вила не е склонен да продава футболистите си, въпреки че има слухове, че би била разгледана добра оферта за него поради проблемите на „виланите“ с финансовия феърплей на Премиър лийг.

Договорът на Роджърс с Вила е до лятото на 2030 г., като цената му според Transfermarkt цената му е 55 милиона евро. През миналия сезон английският национал вкара 14 гола и добави 16 асистенции в 54 мача от всички турнири за тима на Унай Емери.