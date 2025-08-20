Арсенал изпревари Тотнъм за звездата на Кристъл Палас

От Арсенал са се активизирали за привличането на Еберечи Езе успяха да изпреварят кръвния си враг Тотнъм за звездата на Кристъл Палас, съобщават Дейвид Орнстийн и Фабрицио Романо.

Внезапната офанзива на „артилеристите“ за атакуващия халф се дължи на днешните новини относно техния играч Кай Хавертц, който е с контузия в едното си коляно. Според Романо от Арсенал са се опитали да надцакат Тотнъм с оферта от 60 млн. паунда с по-лесно изпълними бонуси и по-бързо изплащане на сумата. Тя е била приета от „орлите“, а самият Езе също е готов да премине на „Емиратс“, въпреки че през последните дни се смяташе, че той има силно желание да заиграе в състава на Томас Франк.

Орнстийн също уверява, че 27-годишният играч вече е избрал именно Арсенал, като напомня, че той не само е фен на отбора, но и е преминал през клубната академия. От друга страна, от Тотнъм точно днес са се споразумели с Кристъл Палас относно негов трансфер, но носителят на ФА Къп не бърза да продаде ключовия си футболист преди мача с Фредрикстад от плейофите на Лигата на конференциите в четвъртък. Именно това е дало шанс на „топчиите“ да се намесят и да направят опит да отмъкнат трансферната цел на градския си съперник. Действащият първенец в Лига Европа пък е готов да се примири с очертаващата се загуба в тази надпревара и да се ориентира към друго попълнение на тази позиция след тежката травма на Джеймс Мадисън.

