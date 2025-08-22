Популярни
Велковски: Резултатът не е толкова лош, шансовете ни остават

Бранителят на Арда Димитър Велковски бе доволен от първия мач на тима му срещу Ракув Честохова въпреки загубата с 0:1 в Полша. Защитникът е на мнение, че резултатът дава шанс за атака на основната фаза на Лигата на конференциите.

“Излязохме агресивно, допуснахме една грешка, но това се случва. Изиграхме един добър мач срещу противник, който играе редовно в Европа. Мисля, че резултатът не е толкова лош и мисля, че в Кърджали можем да вземем максимума. Удържахме на натиска, през второто полувреме заиграхме по-спокойно. Не ни изненадаха поляците и мисля, че стояхме много добре на терена”, каза Велковски.

