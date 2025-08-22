Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Лъчезар Котев: В реванша ще е по-различно, защото сме домакини

Лъчезар Котев: В реванша ще е по-различно, защото сме домакини

  • 22 авг 2025 | 00:12
  • 332
  • 0

Футболистът на Арда Лъчезар Котев говори след загубата на своя тим от Ракув в плейофния кръг на Лигата на конференциите. Отборът от Кърджали загуби с 0:1 като гост.

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица
Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

“Като цяло смятам, че им отдадохме повече респект и първите минути се изненадахме. Очаквахме да ни пресират. Грешките се случват, смятам, че 1:0 е добър турнирен резултат при положение, че имаш домакинство.

Може би една идея бяха по-агресивни и динамични от нас, но в реванша ще е по-различно, защото сме домакини.

Треньорът ще каже какво можем да променим в реванша, но смятам, че има какво още да дадем в предни позиции.

Не мисля, че се свалят шансовете. Никой не ни броеше да стигнем изобщо дотук. Шансовете ни са 50/50, но както вече казах - следва домакинство”, заяви Котев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 161572
  • 877
Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 20:07
  • 40580
  • 118
Глас от Нидерландия: АЗ Алкмаар може да бъде един от претендентите за трофея в Лигата на конференциите

Глас от Нидерландия: АЗ Алкмаар може да бъде един от претендентите за трофея в Лигата на конференциите

  • 21 авг 2025 | 16:50
  • 12601
  • 5
Локо (Пловдив) се похвали с национал

Локо (Пловдив) се похвали с национал

  • 21 авг 2025 | 16:29
  • 1491
  • 0
Христо Стоичков изнесе лекция на футболни специалисти в Киргизстан

Христо Стоичков изнесе лекция на футболни специалисти в Киргизстан

  • 21 авг 2025 | 16:28
  • 1143
  • 7
Българин, играл в Шкендия: Лудогорец е фаворит в този мач, доста години играят в евротурнирите и това ще им помогне

Българин, играл в Шкендия: Лудогорец е фаворит в този мач, доста години играят в евротурнирите и това ще им помогне

  • 21 авг 2025 | 16:02
  • 4453
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 161572
  • 877
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 71691
  • 134
Веласкес: Левски е способен на абсолютно всичко, без съмнение имаме шанс

Веласкес: Левски е способен на абсолютно всичко, без съмнение имаме шанс

  • 21 авг 2025 | 23:39
  • 10799
  • 27
Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

  • 21 авг 2025 | 21:59
  • 29767
  • 28
Крайни резултати в Лига Европа

Крайни резултати в Лига Европа

  • 21 авг 2025 | 23:41
  • 18806
  • 1
Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

  • 21 авг 2025 | 23:59
  • 10136
  • 0