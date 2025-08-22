Лъчезар Котев: В реванша ще е по-различно, защото сме домакини

Футболистът на Арда Лъчезар Котев говори след загубата на своя тим от Ракув в плейофния кръг на Лигата на конференциите. Отборът от Кърджали загуби с 0:1 като гост.

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

“Като цяло смятам, че им отдадохме повече респект и първите минути се изненадахме. Очаквахме да ни пресират. Грешките се случват, смятам, че 1:0 е добър турнирен резултат при положение, че имаш домакинство.

Може би една идея бяха по-агресивни и динамични от нас, но в реванша ще е по-различно, защото сме домакини.

Треньорът ще каже какво можем да променим в реванша, но смятам, че има какво още да дадем в предни позиции.

Не мисля, че се свалят шансовете. Никой не ни броеше да стигнем изобщо дотук. Шансовете ни са 50/50, но както вече казах - следва домакинство”, заяви Котев.