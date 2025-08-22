Господинов: Наясно сме, че стават грешки, шансовете са равни

Вратарят на Арда Анатолий Господинов обяви шансовете на тима му да влезе в основната фаза на Лига на конференциите за равни преди реванша след седмица в Кърджали. Днес футболистите на Александър Тунчев паднаха с 0:1 в Полша, но имаха своите шансове да измъкнат позтивен резултат.

"Имахме нашите ситуации. Второто полувреме изглеждахме много добре, ударихме греда, имахме още една-две ситуации. Шансовете са равни. Наясно сме, че понякога стават грешки.

Надявам се на реванша да имаме повече късмет пред гола. Играта ни беше добра, особено през второто. Остава ни да отбележим гол.

Всеки се бори да стигне до националния отбор. И аз не съм изключение", каза Господинов.