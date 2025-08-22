Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Господинов: Наясно сме, че стават грешки, шансовете са равни

Господинов: Наясно сме, че стават грешки, шансовете са равни

  • 22 авг 2025 | 00:26
  • 232
  • 0

Вратарят на Арда Анатолий Господинов обяви шансовете на тима му да влезе в основната фаза на Лига на конференциите за равни преди реванша след седмица в Кърджали. Днес футболистите на Александър Тунчев паднаха с 0:1 в Полша, но имаха своите шансове да измъкнат позтивен резултат.

"Имахме нашите ситуации. Второто полувреме изглеждахме много добре, ударихме греда, имахме още една-две ситуации. Шансовете са равни. Наясно сме, че понякога стават грешки.

Надявам се на реванша да имаме повече късмет пред гола. Играта ни беше добра, особено през второто. Остава ни да отбележим гол.

Всеки се бори да стигне до националния отбор. И аз не съм изключение", каза Господинов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 161595
  • 877
Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

Феновете на Левски с шествие преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 20:07
  • 40582
  • 118
Глас от Нидерландия: АЗ Алкмаар може да бъде един от претендентите за трофея в Лигата на конференциите

Глас от Нидерландия: АЗ Алкмаар може да бъде един от претендентите за трофея в Лигата на конференциите

  • 21 авг 2025 | 16:50
  • 12602
  • 5
Локо (Пловдив) се похвали с национал

Локо (Пловдив) се похвали с национал

  • 21 авг 2025 | 16:29
  • 1491
  • 0
Христо Стоичков изнесе лекция на футболни специалисти в Киргизстан

Христо Стоичков изнесе лекция на футболни специалисти в Киргизстан

  • 21 авг 2025 | 16:28
  • 1143
  • 7
Българин, играл в Шкендия: Лудогорец е фаворит в този мач, доста години играят в евротурнирите и това ще им помогне

Българин, играл в Шкендия: Лудогорец е фаворит в този мач, доста години играят в евротурнирите и това ще им помогне

  • 21 авг 2025 | 16:02
  • 4453
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 161595
  • 877
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 71705
  • 134
Веласкес: Левски е способен на абсолютно всичко, без съмнение имаме шанс

Веласкес: Левски е способен на абсолютно всичко, без съмнение имаме шанс

  • 21 авг 2025 | 23:39
  • 10813
  • 27
Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

  • 21 авг 2025 | 21:59
  • 29780
  • 28
Крайни резултати в Лига Европа

Крайни резултати в Лига Европа

  • 21 авг 2025 | 23:41
  • 18812
  • 1
Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

  • 21 авг 2025 | 23:59
  • 10139
  • 0