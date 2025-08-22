"Сините" с открита тренировка днес

Слушай на живо: АЗ Алкмаар - Левски

Представителният отбор на Левски стартира с подготовката си за реванша от плейофите на Лигата на конференциите срещу АЗ Алкмаар. Отборът на Хулио Веласкес загуби първата среща с 0:2 пред около 35 000 зрители на Националния стадион.

Тренировката в петък (22 август) стартира в 11:00 часа и ще се проведе на "Герена". Заниманието ще бъде открито за привърженици и представители на медиите.

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

В събота (23 август) "сините" ще получат почивен ден. Двубоят с АЗ Алкмаар е в четвъртък (28 август) от 20:30 часа в Алкмаар, Нидерландия.