"Сините" с открита тренировка днес

  22 авг 2025 | 09:45
Представителният отбор на Левски стартира с подготовката си за реванша от плейофите на Лигата на конференциите срещу АЗ Алкмаар. Отборът на Хулио Веласкес загуби първата среща с 0:2 пред около 35 000 зрители на Националния стадион.

Тренировката в петък (22 август) стартира в 11:00 часа и ще се проведе на "Герена". Заниманието ще бъде открито за привърженици и представители на медиите.

В събота (23 август) "сините" ще получат почивен ден. Двубоят с АЗ Алкмаар е в четвъртък (28 август) от 20:30 часа в Алкмаар, Нидерландия.

