Глас от Нидерландия: АЗ Алкмаар може да бъде един от претендентите за трофея в Лигата на конференциите

Спортният журналист Арон Катенпол от sportnieuws.nl заяви пред Sportal.bg, че продажбата на някои основни играчи се отразява на представянето на АЗ Алкмаар. Тази вечер отборът на Мартен Маартенс гостува на Левски в първи двубой от плейофния кръг за влизане в основната схема на Лигата на конференциите.

Катенпол смята, че тимът може да бъде един от претендентите за трофея в третия по сила европейски клубен турнир, но трябва да бъде по-постоянен. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" стартира в 21:00 часа.

"АЗ се раздели с някои важни играчи - Рубен ван Бомел (15,80 млн. евро в ПСВ), Джейдън Адай (14 млн. евро в Комо), Давид Мьолер Волфе (12 млн. евро в Уулвърхамптън) и Ернест Поку (10 млн. евро в Байер Леверкузен).

Точно както в последните години, отборът е много непостоянен. Имаше отлична европейска кампания, но сега просто загуби твърде много ненужни двубои. Загубиха във Финландия срещу Илвес (3:4), а сега загубиха точки срещу Волендам (2:2). Това са мачове, които отборът обикновено трябва да печели.

Първият мач срещу Илвес беше наистина забавен. Тогава Максим Декер и Вутер Гоес бяха в защита. И двамата бяха страхотни таланти, но нямаха абсолютно никаква комуникация помежду си. Срещу Волендам представянето отново беше посредствено. Допуснаха два гола по много прост начин и капитанът Жорди Класи също го отбеляза това. Очаквах повече от АЗ Алкмаар, който може да бъде един от претендентите за трофея в Лигата на конференциите.

Левски има късмет, че Свен Мийнанс все още е контузен. Той е абсолютният лидер в халфовата линия. Жорди Класи е този, от когото започва всяка атака. Без него АЗ е три пъти по-зле, така че е много важно той да бъде на линия. В атака АЗ наистина има много сила и мощ, а с Парът или Меердинк, които почти никога не играят, може да се каже, че разполагат с двама изключителни нападатели.

Наистина мисля, че АЗ може да бъде претендент за трофея в Лигата на конференциите. Зависи от жребия, но могат да се целят високо и да изненадат много хора.

Трудно е да направя оценка на нивото на българското първенство, но мисля, че отборът на АЗ Алкмаар, с качествата си и миналото си в Европа, е крачка пред Левски", сподели журналистът от sportnieuws.nl.