Левски пусна специална колекция артикули, посветени на сблъсъка с АЗ Алкмаар

Левски пусна специална колекция от артикули, посветени на мача с АЗ Алкмаар от плейофния кръг за влизане в основната схема на Лига на конференциите. "Сините" посрещат нидерландския тим на Националния стадион тази вечер от 21:00 часа, а реваншът е след седмица.

"Живеем за моменти като този с „АЗ Алкмаар”, нали? А спомените остават за цял живот. Затова ти представяме специалната колекция, посветена на мача!

Шал

Значка

Флагче

Официална програма

Вземи своя спомен от този двубой от официалния магазин в Сектор „А”, мобилния магазин пред стадион „Васил Левски” или онлайн".