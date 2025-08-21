Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Левски пусна специална колекция артикули, посветени на сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 10:59
  • 438
  • 0
Левски пусна специална колекция от артикули, посветени на мача с АЗ Алкмаар от плейофния кръг за влизане в основната схема на Лига на конференциите. "Сините" посрещат нидерландския тим на Националния стадион тази вечер от 21:00 часа, а реваншът е след седмица.

"Живеем за моменти като този с „АЗ Алкмаар”, нали? А спомените остават за цял живот. Затова ти представяме специалната колекция, посветена на мача!

Шал
Значка
Флагче
Официална програма

Вземи своя спомен от този двубой от официалния магазин в Сектор „А”, мобилния магазин пред стадион „Васил Левски” или онлайн".

