Веласкес обяви групата на Левски за двубоя с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 13:24
  • 253
  • 0
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за първата среща от плейофния кръг на Лигата на конференциите срещу АЗ Алкмаар. Двубоят на Национален стадион "Васил Левски" е в четвъртък (21 август) от 21:00 часа.

Извън сметките остават контузените Георги Костадинов и Мустафа Сангаре, но добрата новина е, че защитникът Никола Серафимов намира място сред избраниците на испанския наставник.

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Вендерсон Цунами, Майкон, Карлос Охене, Асен Митков, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Рилдо Фильо, Карл Фабиен, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов.

