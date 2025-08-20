Популярни
»

Гледай на живо

Хулио Веласкес за настроението в Левски и какви са шансовете на "сините" срещу АЗ Алкмаар
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Гледайте на живо! Хулио Веласкес говори преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

Гледайте на живо! Хулио Веласкес говори преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 15:17
  • 2064
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - АЗ Алкмаар

Пресконференцията на старши треньора на Левски Хулио Веласкес преди първия мач от плейофа на Лига на конференциите срещу АЗ Алкмаар стартира в 16:00 часа в залата за пресконференции на стадион "Георги Аспарухов".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Тунчев: Правим нещо невероятно и имаме прекрасен шанс да влезем в групите на ЛК

Тунчев: Правим нещо невероятно и имаме прекрасен шанс да влезем в групите на ЛК

  • 20 авг 2025 | 12:51
  • 2267
  • 0
Локомотив (Пд) ще проведе тренировъчен лагер във Варна

Локомотив (Пд) ще проведе тренировъчен лагер във Варна

  • 20 авг 2025 | 12:36
  • 1235
  • 0
Шест аматьорски отбора от Североизток в турнира за купата на България

Шест аматьорски отбора от Североизток в турнира за купата на България

  • 20 авг 2025 | 11:50
  • 1450
  • 0
В Алжир загатнаха за трансфера на халф в Левски

В Алжир загатнаха за трансфера на халф в Левски

  • 20 авг 2025 | 11:37
  • 5212
  • 2
Левскарите изкупиха два сектора за сблъсъка с АЗ Алкмаар

Левскарите изкупиха два сектора за сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 14:21
  • 14177
  • 34
Желан бранител от ЦСКА коментира проваления си трансфер при "червените"

Желан бранител от ЦСКА коментира проваления си трансфер при "червените"

  • 20 авг 2025 | 10:55
  • 2216
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 10:43
  • 14061
  • 38
Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

  • 20 авг 2025 | 10:11
  • 9269
  • 8
Левскарите изкупиха два сектора за сблъсъка с АЗ Алкмаар

Левскарите изкупиха два сектора за сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 14:21
  • 14177
  • 34
България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

  • 20 авг 2025 | 07:00
  • 15004
  • 8
Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 11142
  • 4