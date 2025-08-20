Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

Георги Костадинов и Мустафа Сангаре са твърдо аут за утрешния първи плейофен двубой от Лига на Конференциите между Левски и АЗ Алкмаар. Това каза днес наставникът на "сините" Хулио Веласкес.

Все още не е сигурно, че българският тим ще може да разчита и на най-новото си попълнение - северномакедонецът Никола Серафимов.

"Георги Костадинов и Мустафа Сангаре няма да вземат участие в мача утре. Останалите играчи са здрави. Ще разберем дали Никола Серафимов ще получи документи, за да е част от групата", коментира Веласкес.