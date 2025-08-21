"Сините" уредиха последния нов за АЗ Алкмаар

Левски успя да картотекира последното си ново попълнение Никола Серафимов за мачовете с АЗ Алкмаар от плейофния кръг на Лигата на конференциите. Това е добра новина за старши треньора Хулио Веласкес, който ще има още една опция за центъра на защитата.

Националът на Северна Македония беше привлечен от "сините" след отстраняването на Сабах. 26-годишният бранител пристигна на "Герена" като свободен агент, след като беше разтрогнал договора си с унгарския Фехервар. Контрактът му с 26-кратния шампион на България е за срок от 3 години.

Днес Левски няма да може да разчита на контузените Георги Костадинов и Мустафа Сангаре. Срещата с АЗ Алкмаар е от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".