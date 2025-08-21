Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. "Сините" уредиха последния нов за АЗ Алкмаар

"Сините" уредиха последния нов за АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 09:10
  • 544
  • 0

Левски успя да картотекира последното си ново попълнение Никола Серафимов за мачовете с АЗ Алкмаар от плейофния кръг на Лигата на конференциите. Това е добра новина за старши треньора Хулио Веласкес, който ще има още една опция за центъра на защитата.

Националът на Северна Македония беше привлечен от "сините" след отстраняването на Сабах. 26-годишният бранител пристигна на "Герена" като свободен агент, след като беше разтрогнал договора си с унгарския Фехервар. Контрактът му с 26-кратния шампион на България е за срок от 3 години.

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа
Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Днес Левски няма да може да разчита на контузените Георги Костадинов и Мустафа Сангаре. Срещата с АЗ Алкмаар е от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 3132
  • 3
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 4637
  • 12
Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 9730
  • 58
Берое се похвали с национал

Берое се похвали с национал

  • 21 авг 2025 | 00:32
  • 2022
  • 0
Велковски: Чувстваме се по-свежи

Велковски: Чувстваме се по-свежи

  • 20 авг 2025 | 23:04
  • 1196
  • 0
Арда проведе официална тренировка преди сблъсъка с Ракув

Арда проведе официална тренировка преди сблъсъка с Ракув

  • 20 авг 2025 | 22:06
  • 1969
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 9730
  • 58
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 4637
  • 12
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 3132
  • 3
Кошмарен край на световните предквалификации за България

Кошмарен край на световните предквалификации за България

  • 20 авг 2025 | 22:21
  • 35277
  • 68
Предстои луда вечер в Лига Европа

Предстои луда вечер в Лига Европа

  • 21 авг 2025 | 07:35
  • 2407
  • 0
Високо напрежение на прага на основната фаза в Лигата на конференциите

Високо напрежение на прага на основната фаза в Лигата на конференциите

  • 21 авг 2025 | 07:59
  • 1428
  • 0