Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Слушай на живо: Левски - АЗ Алкмаар

Отборът на Левски посреща АЗ Алкмаар в първи мач от плейофния кръг в Лига на конференциите. Двубоят ще се проведе на стадион "Васил Левски", а главен съдия ще бъде Тамаш Богнар от Унгария. "Сините" ще търсят предимство преди реванша в Нидерландия, който е насрочен за 28 август, като победителят от двубоя ще си осигури място в основната фаза на третия по сила европейски клубен турнир.

И двата състава достигнаха до финалния квалификационен кръг след успешно преодоляване на предишните етапи. Левски елиминира Сабах с общ резултат 3:0. АЗ Алкмаар от своя страна се справи с Вадуц с общ резултат 4:0.

Левски се намира в добра форма в efbet Лига, където дели първото място с Лудогорец. "Сините" имат четири победи и едно равенство, което дойде в последния кръг срещу Ботев (Враца).

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

Нидерландският тим стартира шампионата с лесна победа с 4:1 над Грьонинген, но в последния кръг завърши при резултат 2:2 срещу Волендам, където се видяха и доста грешки в дефанзивен план.

АЗ сбърка точно преди гостуването си на Левски, звездата на тима вече има 9 гола

Трябва да отбележим, че и в двата отбора имат проблеми с контузени и наказани футболисти. На официалната пресконференция преди мача Хулио Веласкес разкри, че извън състава ще бъдат Мустафа Сангаре и Георги Костадинов, които не успяха да се възстановят за сблъсъка в София.

Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

За Аз Алкмаар аут е атакуващият халф Свен Мийнанс, а с червен картон от мача с Вадуц е крилото Ро-Зангело Даал.

Капитанът на АЗ Алкмаар може да пропусне мача с Левски

ЛЕВСКИ - АЗ АЛКМААР

Начало: 21:00 часа

Стадион: "Васил Левски", София

Главен съдия: Тамаш Богнар