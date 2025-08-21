Къде е силен и къде е уязвим АЗ Алкмаар – анализът на Нико Петров

Левски посреща АЗ Алкмаар в решителен плейоф за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят е тази вечер от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ и предизвиква огромен интерес. Бившият полузащитник Нико Петров направи анализ на силните и слабите страни в играта на съперника на „сините“ и изрази оптимизъм за шансовете на българския тим.

„Едва ли ще помогнем на Левски в подготовката с нашия анализ. Самият Хулио Веласкес спомена на пресконференцията, че това е едно от любимите му неща, освен че му е работа. В предишния епизод познахме, че той е добър анализатор, но като треньор има доста различни мнения. Все пак можем да помогнем на зрителите, докато гледат мача, да сравнят нашите наблюдения с това, което се случва на терена“, коментира Петров.

Силните и слабите страни на АЗ Алкмаар според бившия полузащитник.

„Когато АЗ владее топката в собствената си половина, обикновено често ползва вратаря – независимо кой ще започне, защото и двамата вече играха от началото на сезона. Търси се играта с крака на стража, а той с подаване по земя опитва да намери един от тримата халфове. При това тримата често сменят позициите си – Смит се измества, Мейнанс идва от противоположната посока. Целта е да разколебаят противниковите халфове, за да остане някой свободен. Именно така Волендам отбеляза гол още в 6-7-ата минута на двубоя между двата тима“, обясни Петров.

Той посочи и друг характерен момент:

„При дълга топка двамата нападатели са разположени хоризонтално един до друг. Полузащитниците Смит и Класи пък заемат различна височина – Смит е пред Класи. Двете крила стоят отстрани на опорните халфове и чакат подаване от вратаря към бековете.“

„Изгледах доста видеа на АЗ Алкмаар. Отборът е променен, двете крила ги няма, а в защита се виждат доста колебания. Оптимист съм, че Левски може да продължи в този двубой. Дори мисля, че „сините“ разполагат с по-добър състав в този момент от АЗ Алкмаар“, завърши оптимистично Нико Петров.

Очаква се националният стадион да бъде пълен тази вечер. Преди срещата привържениците на Левски ще организират шествие из софийските улици. Екипите на Sportal.bg ще следят всичко най-интересно около сблъсъка, както и представянето на Лудогорец и Арда в европейските клубни турнири.

