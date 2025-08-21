Пол Еспаргаро с предимство преди старта на уикенда Унгария

Този уикенд световният шампионат по мотоциклетизъм на писта се насочва към Унгария за първия си състезателен уикенд на пистата „Балатон Парк“.

Едно такова ново трасе принципно дава равен старт на всички пилоти, които тепърва ще трябва да учат трасето с мотори от MotoGP. Това обаче не важи за Пол Еспаргаро, който вече има опит на унгарската писта в машина от кралския клас.

Маркес е с най-много победи на нови писти от сегашните пилоти в MotoGP

Испанецът се включи в специалния тест, който беше организиран само за тестовите пилоти на отделните марки по-рано през лятото. Оригинално той не трябваше да участва в Гран При на Унгария, но ще кара на мястото на контузения Маверик Винялес в състава на Tech3 КТМ.

Пол Еспаргаро отново сменя Винялес в състава на Tech3

Иначе Еспаргаро не е единственият пилот, който е карал на „Балатон Парк“. В началото на месеца Дукати организира тренировъчен ден с всичките си пилот на унгарското трасе, но тогава те караха серийни мотори, които са доста по-бавни от прототипните им машини.

Марк Маркес е направил две падания по време на тренировъчния ден в Унгария

Времената, които пилотите постигнаха по време на този тренировъчен ден бяха с няколко секунди по-слаби от времената, които бяха регистрирани по време на кръга от Световния супербайк шампионат (WSBK) на „Балатон Парк“. Традиционно моторите от MotoGP са с няколко секунди по-бързи от машините в WSBK, така че разликата между времената със серийните мотори и с MotoGP моторите ще бъде меко казано огромна.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

Снимки: Gettyimages