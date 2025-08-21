Маркес е с най-много победи на нови писти от сегашните пилоти в MotoGP

Този уикенд MotoGP ще направи своя дебют на пистата „Балатон Парк“, което дава предпоставки за изненади в първата Гран При на Унгария от повече от 30 години насам.

Само един от пилотите в MotoGP е бил роден по време на последната Гран При на Унгария

От настоящите пилот в кралския клас трима са печелили в първите състезания на изцяло нови трасета за шампионата. С най-много победи в тези надпревари е Марк Маркес с три. Испанецът спечели на „Пистата на Америките“ в Остин през 2013, на „Термас де Рио Ондо“ в Аржентина през 2014 и на „Бурирам“ в Тайланд през 2018.

Освен него победи на нови трасета за шампионата имат още Мигел Оливейра с две и Марко Бедзеки с една. Оливейра беше над всички пред дебюта на „Портимао“ в Португалия в края на сезон 2020, а през 2022 година португалецът спечели първото състезание на „Мандалика“ в Индонезия. Бедзеки пък ликува при единствената засега визита на MotoGP на „Буд“ в Индия през 2023 година.

Иначе от началото на MotoGP-ерата през 2002 година общо 15 писти са направили своя дебют или са се завърнали в кралския клас след по-продължително отсъствие и/или сериозни реконструкции. Най-много победи в тези състезания сред производителите има Хонда с шест, Дукати е на второ място с четири, Ямаха е с три, а КТМ с две.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

Снимки: Gettyimages