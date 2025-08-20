Пол Еспаргаро отново сменя Винялес в състава на Tech3

Пол Еспаргаро ще направи своя втори старт за сезона в MotoGP по време на предстоящата този уикенд Гран При на Унгария. На пистата „Балатон Парк“ тестовият пилот на КТМ ще замени своя сънародник Маверик Винялес в състава на сателитния екип на Tech3.

Както е известно Винялес няма да стартира в Унгария заради контузията, която получи при падането си по време на квалификацията за Гран При на Германия в началото на юли. Заради тази травма той пропусна Гран При на Чехия, когато неговото място отново беше заето от Еспаргаро.

‼️@polespargaro will join the @MotoGP grid this weekend at Balaton Park to replace Maverick Viñales. The current Red Bull KTM @Tech3Racing racer will continue to recover from his recently operated left shoulder.#KTM #ReadyToRace #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/dRPp5pJyiZ — RED BULL KTM FACTORY RACING (@KTM_Racing) August 20, 2025

Винялес се завърна за Гран При на Австрия миналата седмица, но болките в лявото му рамо се оказаха твърде големи и той се оттегли от уикенда на „Ред Бул Ринг“ след края на квалификацията. Още тогава самият пилот обяви, че няма да стартира в Унгария, а има вероятно да пропусне и предстоящата след две седмици Гран При на Каталуния.

Участието на Еспаргаро в Унгария означава, че за първи път през този сезон ще видим братята Еспаргаро заедно на старта. По-големият от тях – Алейш ще кара на мястото на контузения Сомкиат Чантра в LCR Хонда.

