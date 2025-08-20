Популярни
»

Гледай на живо

Хулио Веласкес за настроението в Левски и какви са шансовете на "сините" срещу АЗ Алкмаар
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пол Еспаргаро отново сменя Винялес в състава на Tech3

Пол Еспаргаро отново сменя Винялес в състава на Tech3

  • 20 авг 2025 | 15:29
  • 412
  • 0

Пол Еспаргаро ще направи своя втори старт за сезона в MotoGP по време на предстоящата този уикенд Гран При на Унгария. На пистата „Балатон Парк“ тестовият пилот на КТМ ще замени своя сънародник Маверик Винялес в състава на сателитния екип на Tech3.

Както е известно Винялес няма да стартира в Унгария заради контузията, която получи при падането си по време на квалификацията за Гран При на Германия в началото на юли. Заради тази травма той пропусна Гран При на Чехия, когато неговото място отново беше заето от Еспаргаро.

Винялес се завърна за Гран При на Австрия миналата седмица, но болките в лявото му рамо се оказаха твърде големи и той се оттегли от уикенда на „Ред Бул Ринг“ след края на квалификацията. Още тогава самият пилот обяви, че няма да стартира в Унгария, а има вероятно да пропусне и предстоящата след две седмици Гран При на Каталуния.

Контузеният Маверик Винялес пропуска Гран При на Унгария, а може и още състезания
Контузеният Маверик Винялес пропуска Гран При на Унгария, а може и още състезания

Участието на Еспаргаро в Унгария означава, че за първи път през този сезон ще видим братята Еспаргаро заедно на старта. По-големият от тях – Алейш ще кара на мястото на контузения Сомкиат Чантра в LCR Хонда.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

  • 20 авг 2025 | 07:45
  • 1615
  • 0
Местна звезда получава още един старт с Rally1 кола в Чили

Местна звезда получава още един старт с Rally1 кола в Чили

  • 19 авг 2025 | 21:54
  • 1262
  • 0
Грязин продължава битката за световната титла и в Чили

Грязин продължава битката за световната титла и в Чили

  • 19 авг 2025 | 21:29
  • 1261
  • 0
Ръсел каза каква е тайната на успехите му срещу Хамилтън

Ръсел каза каква е тайната на успехите му срещу Хамилтън

  • 19 авг 2025 | 20:21
  • 2409
  • 1
Пилотите във Формула 1 са против промените в картинга

Пилотите във Формула 1 са против промените в картинга

  • 19 авг 2025 | 19:57
  • 1524
  • 0
Диого Морейра става пилот на LCR Хонда, получава заводски статут

Диого Морейра става пилот на LCR Хонда, получава заводски статут

  • 19 авг 2025 | 19:02
  • 786
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо! Хулио Веласкес говори преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

Гледайте на живо! Хулио Веласкес говори преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 15:17
  • 2089
  • 1
Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 10:43
  • 14065
  • 38
Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

  • 20 авг 2025 | 10:11
  • 9272
  • 8
Левскарите изкупиха два сектора за сблъсъка с АЗ Алкмаар

Левскарите изкупиха два сектора за сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 14:21
  • 14191
  • 34
България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

  • 20 авг 2025 | 07:00
  • 15011
  • 8
Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 11148
  • 4