Пол Еспаргаро отново сменя Винялес в състава на Tech3

Пол Еспаргаро ще направи своя втори старт за сезона в MotoGP по време на предстоящата този уикенд Гран При на Унгария. На пистата „Балатон Парк“ тестовият пилот на КТМ ще замени своя сънародник Маверик Винялес в състава на сателитния екип на Tech3.
Както е известно Винялес няма да стартира в Унгария заради контузията, която получи при падането си по време на квалификацията за Гран При на Германия в началото на юли. Заради тази травма той пропусна Гран При на Чехия, когато неговото място отново беше заето от Еспаргаро.
Винялес се завърна за Гран При на Австрия миналата седмица, но болките в лявото му рамо се оказаха твърде големи и той се оттегли от уикенда на „Ред Бул Ринг“ след края на квалификацията. Още тогава самият пилот обяви, че няма да стартира в Унгария, а има вероятно да пропусне и предстоящата след две седмици Гран При на Каталуния.
Участието на Еспаргаро в Унгария означава, че за първи път през този сезон ще видим братята Еспаргаро заедно на старта. По-големият от тях – Алейш ще кара на мястото на контузения Сомкиат Чантра в LCR Хонда.
Снимки: Imago