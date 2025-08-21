Собствениците на Челси купиха и Енсисо, взимайки 15-и кадър на Брайтън

Собствениците на Челси от BlueCO са се споразумели с Брайтън за откупуването на правата на Хулио Енсисо срещу 17 милиона паунда. Според английските медии 21-годишният офанзивен халф ще играе през следващия сезон в дъщерния клуб Страсбург, след което ще се присъедини към Челси. Според Фабрицио Романо договорът му ще бъде до 2031 година. Така, откакто Тод Боели купи Челси, клубът от "Стмафорд Бридж" и привлякъл общо 15 човека от Брайтън, като в това число влизат играчите, както и Греъм Потър и неговия треньорски щаб. С трансферните суми и компенсациите лондончани са платили на "чайките" над 257 милиона паунда. Най-скъпи са трансферите на Мойсес Кайседо (115 милиона паунда), Марк Кукурея (62 милиона), Жоао Педро (55 милиона) и Роберт Санчес (25 милиона).

Енсисо прекара втората част от миналия сезон под наем в Ипсуич. Иначе той беше привлечен на "Амекс Стейдиъм" през 2022-ра и изигра общо 57 мача, в които отбеляза пет гола и направи шест асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Imago