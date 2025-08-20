Виляреал ще счупи трансферния си рекорд за Ренато Вейга

Виляреал постигна споразумение с Челси за трансфера на португалския защитник Ренато Вейга. Сделката е на стойност, която може да достигне 29,5 милиона евро, а футболистът ще подпише договор за седем сезона. По този начин клубът ще осъществи най-скъпия трансфер в историята си, въпреки че сумата е разделена на фиксирана част и бонуси.

Новината за трансфера беше съобщена първо от Фабрицио Романо, а според испанските медии сумата се разпределя на 24,5 милиона евро твърда сума и още пет милиона под формата на бонуси, които са обвързани с трудно постижими цели като спечелване на трофеи. Освен това Челси ще получи процент при евентуална бъдеща продажба на играча.

С тази сделка Виляреал прави най-голямата финансова инвестиция за футболист в своята история, надминавайки платените 25,5 милиона евро за Пако Алкасер. Въпреки това, за да бъде достигната пълната сума от 29,5 милиона евро, клубът ще трябва да постигне изключителни успехи, свързани със спечелването на титли.

Очаква се футболистът да пристигне утре в Испания, за да финализира последните детайли по трансфера си и да се присъедини към отбора. Договорът му за следващите седем сезона е ясен знак, че Виляреал прави дългосрочна инвестиция с идеята за бъдеща продажба.

