Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Виляреал
  3. Виляреал ще счупи трансферния си рекорд за Ренато Вейга

Виляреал ще счупи трансферния си рекорд за Ренато Вейга

  • 20 авг 2025 | 21:53
  • 671
  • 0
Виляреал ще счупи трансферния си рекорд за Ренато Вейга

Виляреал постигна споразумение с Челси за трансфера на португалския защитник Ренато Вейга. Сделката е на стойност, която може да достигне 29,5 милиона евро, а футболистът ще подпише договор за седем сезона. По този начин клубът ще осъществи най-скъпия трансфер в историята си, въпреки че сумата е разделена на фиксирана част и бонуси.

Новината за трансфера беше съобщена първо от Фабрицио Романо, а според испанските медии сумата се разпределя на 24,5 милиона евро твърда сума и още пет милиона под формата на бонуси, които са обвързани с трудно постижими цели като спечелване на трофеи. Освен това Челси ще получи процент при евентуална бъдеща продажба на играча.

С тази сделка Виляреал прави най-голямата финансова инвестиция за футболист в своята история, надминавайки платените 25,5 милиона евро за Пако Алкасер. Въпреки това, за да бъде достигната пълната сума от 29,5 милиона евро, клубът ще трябва да постигне изключителни успехи, свързани със спечелването на титли.

Очаква се футболистът да пристигне утре в Испания, за да финализира последните детайли по трансфера си и да се присъедини към отбора. Договорът му за следващите седем сезона е ясен знак, че Виляреал прави дългосрочна инвестиция с идеята за бъдеща продажба.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Лукаку за тежката си контузия: Травмите са част от играта, аз съм позитивен

Лукаку за тежката си контузия: Травмите са част от играта, аз съм позитивен

  • 20 авг 2025 | 19:26
  • 1161
  • 0
Геи и Езе пак ще са титуляри за Кристъл Палас, увери мениджърът

Геи и Езе пак ще са титуляри за Кристъл Палас, увери мениджърът

  • 20 авг 2025 | 19:24
  • 863
  • 0
Галатасарай и отборът на Бензема са готови да подпишат с нарочения от Марсилия Рабио

Галатасарай и отборът на Бензема са готови да подпишат с нарочения от Марсилия Рабио

  • 20 авг 2025 | 19:12
  • 2125
  • 0
Брентфорд отхвърли поредна оферта от Нюкасъл

Брентфорд отхвърли поредна оферта от Нюкасъл

  • 20 авг 2025 | 18:48
  • 1611
  • 0
Левандовски поднови тренировки, но едва ли ще е титуляр

Левандовски поднови тренировки, но едва ли ще е титуляр

  • 20 авг 2025 | 17:58
  • 1380
  • 0
Азиатският първенец си уреди финален сблъсък с Роналдо и компания след погром

Азиатският първенец си уреди финален сблъсък с Роналдо и компания след погром

  • 20 авг 2025 | 17:53
  • 4130
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

  • 20 авг 2025 | 20:01
  • 7730
  • 16
Кошмарен край на световните предквалификации за България

Кошмарен край на световните предквалификации за България

  • 20 авг 2025 | 22:21
  • 11110
  • 13
Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

  • 20 авг 2025 | 16:30
  • 25901
  • 77
Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

  • 20 авг 2025 | 16:17
  • 31079
  • 33
Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

  • 20 авг 2025 | 19:14
  • 3432
  • 0
Бленджини обяви целите на България за Световното първенство

Бленджини обяви целите на България за Световното първенство

  • 20 авг 2025 | 18:39
  • 7368
  • 1