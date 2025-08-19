Матеус Машадо ще може да играе срещу Шкендия

Лудогорец уреди с картотека за мачовете с Шкендия новия си нападател Матеуш Машадо. Първият двубой от плейофа за влизане в основната фаза в Лига Европа е в Скопие.

Лудогорец ще пътува до Северна Македония със самолет

22-годишният бразилец не попадна в групата за срещите с Ференцварош, но ще е на разположение на треньора Руи Мота за тези със северномакедонците.

Южноамериканецът е добре познат у нас от престоя в Черно море. Той вече дебютира за "орлите" при нулевото равенство срещу Локомотив (София) в Разград.