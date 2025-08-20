Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

Популярни
  • 20 авг 2025 | 10:11
Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота сподели преди утрешния сблъсък с Шкендия от плейофите за влизане в основната схема на Лига Европа, че отборът му иска да побеждава във всеки мач и този път няма да бъде по-различно. Двубоят на стадион "Тоше Проески" е в четвъртък от 21:00 часа.

"Мачовете в Европа винаги са трудни, но имаме своите силни страни. Анализирахме опонента - това е отбор, срещу който трябва да вкараме много голове от ситуациите, които имаме. Отборът работи добре, надяваме се всичко да се развие добре.

Знаете какъв съм аз и колко добър е Лудогорец. Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно. Няма да играем за равенство, а ще търсим победа и добър резултат", каза Мота.

