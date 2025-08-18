Лудогорец с важна информация за феновете, които ще подкрепят отбора в Скопие

Лудогорец съобщава на своите привърженици, които организират индивидуално пътуване до Скопие за мача с Шкендия на 21 август (четвъртък), че трябва да заявят своите билети на имейл: fans.support@ludogorets.com до 17:00 ч. в сряда (20 август).

Двубоят срещу шампиона на Северна Македония от плейофите на Лига Европа е с начален час 20:00 ч. местно време (21:00 ч. българско) на стадион "Тоше Проески".

Лудогорец ще пътува до Северна Македония със самолет

Цената на един билет е 610 македонски денара (около 10 евро).