Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

Днес от 19:45 часа стартира пресконференцията на Руи Мота преди утрешния мач на Лудогорец срещу Шкендия в Северна Македония.

Малко по-късно разградчани ще проведат и официалната си тренировка преди двубоя.

Северномакедонският и българският шампион ще се изправят един срещу друг утре от 21:00 часа.

"За съжаление не можем да разполагаме с Дуа, Андерсон и Камара, но всички останали са готови за утре. Успяхме да анализираме техни мачове. Играхме предната година тук с моя щаб. Знаем, че се играе много трудно. Надяваме се, че ще преодолеем съперника.

9

На хартия моят клуб е фаворит, но трябва да покажем всичко това на терена. Те са не по-малко мотивирани да покажат най-доброто от себе си. Искаме да вкараме по-голяма част от положенията и това е нещо, върху което работим последната седмица. Момчетата се трудят. Нищо не може да се случии с едно щракване на пръстите.

Не можем да седнем и да се оплакваме от многото мачове. Нашата работа е да се възстановим и да сме максимално подготвени.

Шкендия се различава от отобрите, с които играхме досега. Имат различна система и динамика. Системите са част от играта. Не мисля, че система може да ни затрудни. Основното е динамиката.

Разполагаме с дълга скамейка. Ротираме футболистите и всеки един е готов да започне утре", каза Мота.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов