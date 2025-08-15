Съдии от Англия и Швейцария ще ръководят мачовете между Лудогорец и Шкендия

Съдийски бригади от Англия и Швейцария бяха назначени от УЕФА за двата мача между шампионите на България и на Република Северна Македония – Лудогорец и Шкендия, в турнира Лига Европа. Двата отбора отпаднаха в третия квалификационен кръг на Шампионската лига, което ги свали във втория по сила клубен турнир.

Съдията Крис Кавана от Англия, който през това лято ръководи мача за трофея "Къмюнити Шийлд" между Кристъл Палас и Ливърпул, ще бъде главен арбитър на първата среща от плейофния кръг между Шкендия и Лудогорец. Този мач е на 21 август (четвъртък) от 21:00 часа на стадион "Тоше Проески" в Скопие. Дан Кук и Йън Хъсин ще бъдат помощници в първата среща, Томас Брамал пък е назначен за четвърти съдия. За системата за видеопомощ (ВАР) ще отговарят Майкъл Сейлсбъри – главен, и Матю Донахю – асистент.

Кавана никога не е ръководил мачове на български клубни и национални отбори. През 2023-а година УЕФА го изпраща на мача Астана - Лудогорец в третия кръг на Лига Европа, но няколко дни преди срещата го сменя. Но пък е бил в Разград в качеството си на ВАР съдия по време на европейската квалификация през същата 2023-а година България - Сърбия, завършила 1:1.

39-годишният швейцарец Урс Шнидер е изпратен за срещата реванш между Лудогорец и Шкендия. Мачът е на 28 август на стадион "Хювефарма Арена" от 20:30 часа.

Помощници на Шнидер ще бъдат неговите сънародници и братя-близнаци Бенямин и Марко Цюрхер. Четвърти съдия е Свен Волфенсбергер. Асистентите от стаята за видеопомощ (ВАР) са Лукас Фендрих – главен, и Мирел Туркес – асистент.

Лудогорец има добри спомени от Шнидер, който ръководи срещата от третия кръг на Шампионската лига през сезон 2024/25 срещу Карабах (Азербайджан). На 6-и август миналата година разградчани бият с 2:1, но след това реваншът се разви доста лошо за тях, тъй като паднаха с 2:7 след продължения. В Баку швейцарският рефер показа пет жълти картона и изгони Кайо Видал, на когото показа два с този цвят.