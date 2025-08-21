Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец - северномакедонско приятствие посреща "орлите"

Шкендия и Лудогорец се изправят един срещу друг в първи двубой от плейофната фаза на Лига Европа. Срещата в Северна Македония стартира в 21:00 часа, а главен съдия ще бъде англичанинът Крис Кавана.

Родният тим определено има всички предпоставки да влезе в основната фаза на турнира, тъй като се счита за фаворит в двата сблъсъка. Лудогорец ще се опита да постигне положителен резултат днес, за да може да диша по-спокойно в реванша след седмица.

Иначе и двата тима стартираха от предварителните кръгове на Шампионската лига. “Орлите” отстраниха последователно Динамо (Минск) и Риека, но след това отстъпиха на Ференцварош и така продължиха участието си в Лига Европа. Шкендия от своя страна се справи с ТНС и ФКСБ, но отстъпи на Карабах. Така и Лудогорец, и Шкендия си уредиха участие минимум в основната фаза Лигата на конференциите.

Иначе родният тим има само една загуба от старта на сезона - тази от Ференцварош. В първенството разградчани са с четири победи, но само преди няколко дни загубиха първи точки, когато завършиха наравно с Локомотив (София). Предстои да видим дали тази лека грешна стъпка може да окаже влияние в днешния мач.

Шкендия от своя страна е изиграл по-малко мачове от Лудогорец, тъй като първенството в Северна Македония стартира по-късно. Отборът има две победи от два мача, като преди дни се наложи като гост над Македония (Гьорче Петров).

Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

Лудогорец ще бъде без халфа си Агибу Камара, който е контузен. Едно от новите попълнения на тима през това лято - Матеус Машадо, ще може да вземе участие в днешния сблъсък, след като получи картотека. Андерсон и Квадво Дуа обаче продължават да са аут.

Иначе Шкендия и Лудогорец все още не са се изправяли един срещу друг и това ще бъде първи двубой помежду им.