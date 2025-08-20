Ангел Петричев: Контузиите се оказаха доста сериозен проблем за нас

Изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев говори преди заминаването на "орлите" за първия двубой срещу Шкендия от плейофите за влизане в основната схема на Лига Европа. Шефът на разградчани заяви, че очаква труден мач предвид многото контузии, които сполетяха отбора на Руи Мота.

"Тръгваме с очаквания за труден мач на този етап от турнира, но предвид опита на Лудогорец, се надявам ние да бъдем крайният победител. Там очакванията са за пълен стадион, домакинът да получи сериозна подкрепа. Ние също ще имаме подкрепа от нашите привърженици. Хубавото е, че реваншът е в Разград, където съм сигурен, че ще получим сериозна подкрепа, предстои да видим.

Смятам, че групата е достатъчно добра, като изключим контузените момчета. Квадво Дуа много ни липсва, Камара също е контузен - един креативен, техничен и много добър футболист. Андерсон също е контузен. На този етап контузиите се оказаха доста сериозен проблем за нас, тъй като ни липсват основни футболисти, но в крайна сметка тези момчета, с които разполага старши треньорът, имат достатъчно качество, за да се справят.

През годините Лудогорец в този период, в който играе квалификации, е допускал и загуби, и то от новаци. Ако върнете историята назад, ще видите, че това не е прецедент. Нивата е достатъчно дълга, няма поводи за притеснение. Най-важното е да се класираме за груповата фаза на Лига Европа. След това мисля, че няма да имаме проблеми и в първенството", сподели Петричев на Летище Варна.