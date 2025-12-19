Марица (Пд) обяви контроли с Ботев и дубъла на Локо

Представителният тим на Марица (Пловдив) ще стартира зимната си подготовка на 5 януари. Точно тогава треньорът Борислав Караматев и неговият екип ще проведат първото занимание за 2026 година.

"Жълто-сините“ ще се подготвят в домашни условия. Към момента няма напуснали или освободени футболисти от състава, като се работи по привличането на няколко нови играчи, обясниха от клуба.



Треньорският щаб на Марица е планирал пет контролни срещи по време на подготовката на отбора.



Ето и съперниците:



• Гостуване на "Ботев“ (Пловдив) – на 15 януари (четвъртък)



• Домакинство на "Левски“ (Карлово) – на 21 януари (сряда)



• Гостуване на СФК "Раковски“ – на 24 януари (събота)



• Домакинство на "Славия“ II – на 31 януари (събота)



• Гостуване на "Локомотив“ II (Пловдив) – на 7 февруари (събота)



Пролетният полусезон в Трета лига – Югоизточна група ще стартира на 14 и 15 февруари.