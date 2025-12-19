Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Пловдив)
  3. Марица (Пд) обяви контроли с Ботев и дубъла на Локо

Марица (Пд) обяви контроли с Ботев и дубъла на Локо

  • 19 дек 2025 | 13:12
  • 219
  • 0
Марица (Пд) обяви контроли с Ботев и дубъла на Локо

Представителният тим на Марица (Пловдив) ще стартира зимната си подготовка на 5 януари. Точно тогава треньорът Борислав Караматев и неговият екип ще проведат първото занимание за 2026 година.

"Жълто-сините“ ще се подготвят в домашни условия. Към момента няма напуснали или освободени футболисти от състава, като се работи по привличането на няколко нови играчи, обясниха от клуба.

Треньорският щаб на Марица е планирал пет контролни срещи по време на подготовката на отбора.

Ето и съперниците:

• Гостуване на "Ботев“ (Пловдив) – на 15 януари (четвъртък)

• Домакинство на "Левски“ (Карлово) – на 21 януари (сряда)

• Гостуване на СФК "Раковски“ – на 24 януари (събота)

• Домакинство на "Славия“ II – на 31 януари (събота)

• Гостуване на "Локомотив“ II (Пловдив) – на 7 февруари (събота)

Пролетният полусезон в Трета лига – Югоизточна група ще стартира на 14 и 15 февруари.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Талант подписа договор за три години с Левски

Талант подписа договор за три години с Левски

  • 19 дек 2025 | 13:14
  • 2275
  • 2
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 2705
  • 4
Фондация ЦСКА активно подпомага лечението на Любо Пенев

Фондация ЦСКА активно подпомага лечението на Любо Пенев

  • 19 дек 2025 | 12:03
  • 891
  • 2
Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

  • 19 дек 2025 | 09:24
  • 4054
  • 56
В Аксаково ще имат нова трибуна

В Аксаково ще имат нова трибуна

  • 19 дек 2025 | 09:19
  • 776
  • 1
В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

  • 19 дек 2025 | 09:16
  • 9003
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 3823
  • 3
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 2705
  • 4
Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

  • 19 дек 2025 | 07:15
  • 7650
  • 41
В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

  • 19 дек 2025 | 09:16
  • 9003
  • 19
Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

Преди 31 години Стоичков взе "Златната топка"

  • 19 дек 2025 | 09:24
  • 4054
  • 56
Григор Димитров обяви раздялата си с Дани Валверду

Григор Димитров обяви раздялата си с Дани Валверду

  • 19 дек 2025 | 08:51
  • 7464
  • 14