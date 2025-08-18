Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец ще пътува до Северна Македония със самолет

Лудогорец ще пътува до Северна Македония със самолет

  • 18 авг 2025 | 09:41
  • 298
  • 0

Лудогорец заминава за Северна Македония в сряда (20 август). Българският шампион ще пътува с чартърен полет от Варна до Скопие, който е насрочен за 11:00 ч.

Първата среща от плейофната фаза на Лига Европа срещу Шкендия ще се играе в четвъртък (21 август) от 20:00 ч. местно време (21:00 ч. българско) на Националния стадион "Тоше Проески" в Скопие.

Съдии от Англия и Швейцария ще ръководят мачовете между Лудогорец и Шкендия
Съдии от Англия и Швейцария ще ръководят мачовете между Лудогорец и Шкендия

В деня на пристигането си Лудогорец ще проведе официалната си тренировка на съоръжението от 19:30 ч. 45 минути по-рано старши треньорът Руи Мота ще даде традиционната си пресконференция преди мача.

Отборът ще се прибере в България веднага след двубоя. Чартърният полет от Скопие до Варна е планиран в нощта на четвъртък срещу петък, като очакваният час на кацане в морската ни столица е 01:40 ч. на 22 август.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Септември търси първи точки, но Добруджа показа, че не е за подценяване

Септември търси първи точки, но Добруджа показа, че не е за подценяване

  • 18 авг 2025 | 07:48
  • 1703
  • 1
Веласкес: Горд съм с всички футболисти! Нямам никакви забележки

Веласкес: Горд съм с всички футболисти! Нямам никакви забележки

  • 17 авг 2025 | 23:44
  • 18045
  • 37
Янев: Спряхме много силен Левски

Янев: Спряхме много силен Левски

  • 17 авг 2025 | 23:31
  • 5238
  • 11
Евтимов: Хората трябва да се съобразяват с нас

Евтимов: Хората трябва да се съобразяват с нас

  • 17 авг 2025 | 23:26
  • 3585
  • 4
"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

  • 17 авг 2025 | 23:12
  • 107852
  • 437
Дубълът на Спартак (Варна) надви Ботев (Нови пазар)

Дубълът на Спартак (Варна) надви Ботев (Нови пазар)

  • 17 авг 2025 | 22:35
  • 1799
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

"Сините" ротации не успяха да превземат врачанската крепост - Левски сгреши за първи път

  • 17 авг 2025 | 23:12
  • 107852
  • 437
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 5108
  • 4
Септември търси първи точки, но Добруджа показа, че не е за подценяване

Септември търси първи точки, но Добруджа показа, че не е за подценяване

  • 18 авг 2025 | 07:48
  • 1703
  • 1
Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

  • 17 авг 2025 | 20:59
  • 63481
  • 150
Леао и Пулишич дадоха успешен старт на Алегри в Милан пред погледа на български талант

Леао и Пулишич дадоха успешен старт на Алегри в Милан пред погледа на български талант

  • 18 авг 2025 | 00:15
  • 23828
  • 10
Веласкес: Горд съм с всички футболисти! Нямам никакви забележки

Веласкес: Горд съм с всички футболисти! Нямам никакви забележки

  • 17 авг 2025 | 23:44
  • 18045
  • 37