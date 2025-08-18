Лудогорец ще пътува до Северна Македония със самолет

Лудогорец заминава за Северна Македония в сряда (20 август). Българският шампион ще пътува с чартърен полет от Варна до Скопие, който е насрочен за 11:00 ч.

Първата среща от плейофната фаза на Лига Европа срещу Шкендия ще се играе в четвъртък (21 август) от 20:00 ч. местно време (21:00 ч. българско) на Националния стадион "Тоше Проески" в Скопие.

Съдии от Англия и Швейцария ще ръководят мачовете между Лудогорец и Шкендия

В деня на пристигането си Лудогорец ще проведе официалната си тренировка на съоръжението от 19:30 ч. 45 минути по-рано старши треньорът Руи Мота ще даде традиционната си пресконференция преди мача.

Отборът ще се прибере в България веднага след двубоя. Чартърният полет от Скопие до Варна е планиран в нощта на четвъртък срещу петък, като очакваният час на кацане в морската ни столица е 01:40 ч. на 22 август.