АЗ сбърка точно преди гостуването си на Левски, звездата на тима вече има 9 гола

Съперникът на Левски в плейофите на Лигата на конференциите АЗ Алкмаар стигна само до реми 2:2 при гостуването си на новака Волендам в среща от втория кръг на Ередивизи.

Мачът започна отлично за Волендам, който поведе в резултата още в седмата минута, когато Аурелио Ухлерс се разписа с воле. Преднината на домакините обаче не се задържа дълго, тъй като в 16-ата минута Ибрахим Садик възстанови равенството, засичайки с глава центриране на Свен Мийнанс. В началото на втората част гостите дори постигнаха пълен обрат, след като в 54-тата минута Трой Парът се възползва от пас на Кийс Смит и беше точен с мощен шут. Така звездата на АЗ вече има девет гола в шест мача във всички турнири през този сезон. Волендам все пак успя да избегне поражението в 65-ата минута, когато Ксавиер Мбуямба се отчете с гол с глава след изпълнение на корнер.

Така АЗ Алкмаар има 4 точки от два мача в Ередивизи през този сезон, а в четвъртък гостува на Левски в първия двубой между двата тима от плейофите на Лигата на конференциите.

Снимки: Imago